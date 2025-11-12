Background

Super Mario Galaxy Movie laat trailer en nieuwe cast zien

12 november 2025

Super Mario Galaxy movie

Nintendo en Illumination Studios slaan de handen ineen om nog een Super Mario film te maken. Dit keer is Mario’s Galaxy aan de beurt en dat betekent dat onder anderen Rosaline en Bowser Jr niet mogen ontbreken. Maar wie zijn de gelukkigen die in deze nieuwe rollen mogen kruipen?

De Super Mario Galaxy Movie draait vanaf april 2026 in de bioscoop, maar je kunt nu al een glimp krijgen van het vervolg op de eerste succesvolle Super Mario film. De Super Mario Galaxy videogames dienen als inspiratie voor de tweede film en dit brengt ons gelijk bij een aanvulling op de bestaande cast.

Chris Pratt en Jack Black keren beide terug om hun rol van respectievelijk Mario en Bowser aan te nemen, maar Rosalina kan natuurlijk niet ontbreken in een Mario Galaxy productie. Rosalina wordt ingesproken door Brie Larson, toevallig ook een grote Nintendo-fan. Bowser jr wordt ingesproken door Benny Safdie.

Nog even terugblikken naar het bronmateriaal? Lees hier dan onze review over de Nintendo Switch versie van Super Mario Galaxy 1 + 2.

