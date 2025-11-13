Horizon MMORPG; Horizon Steel Frontiers aangekondigd

De Horizon MMORPG is echt en deze werd onlangs aangekondigd tijdens G-Star 2025. Dit is geen spijkerbroeken conventie, maar een gigantisch gaming evenement in Zuid Korea. Horizon Steel Frontiers wordt ontwikkeld door NCSOFT in samenwerking met Guerrilla Games uit Amsterdam.

Het gerucht rondom een multiplayer game in het universum van Horizon Zero Dawn en Horizon Forbidden West is al een tijdje het gespreksonderwerp in de wandelgangen. Vandaag rekent NCSOFT af met de geruchten en onthuld officieel dat Horizon Steel Frontiers, de Horizon MMORPG is en speelbaar wordt op PC en Mobile.

Opmerkelijk is, dat de game aangekondigd wordt voor PC en Mobile, maar niet voor de PlayStation. Het platform waar Horizon groot op is geworden. Naast de aankondiging, krijgen we ook een gameplay video met tien minuten commentaar van onder andere Taekjin Kim, de CCO van NCSOFT en Jan Bart Van Beek, de studio director van Guerrilla Games.

Voor het eerst in een Horizon-game, mag je je eigen personage maken. Je kunt kiezen als basis uit de verschillende tribes die we kennen uit de Horizon franchise, maar je kunt vanaf daar je eigen personage volledig samenstellen naar eigen smaak. Vervolgens trek je met je personage in de Deadlands, geïnspireerd door Arizona en New Mexico. Je neemt de rol aan van een Machine Hunter en samen met andere spelers jaag je vervolgens op kolossale machines. Je moet zowel samen, als tegen andere spelers werken. Verschillende tribes kunnen tegen elkaar vechten voor grondstoffen, maar je hebt elkaar ook nodig om het op te nemen tegen de gevaarlijkste machines.