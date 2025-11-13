Background

Monster Energy en Call of Duty organiseren Black Ops 7 toernooi in Nederland

Nieuws 12 Jordy Gerritse 13 november 2025

Call of Duty: Black Ops 7 Monster Energy

Monster Energy organiseert wederom een Call of Duty toernooi in Nederland. Dit maal staat Black Ops 7 op het menu en het toetje is een prijzenpot van € 3.000. Je kunt tijdens het toernooi spelen tegen enkele Call of Duty Pro’s uit Europa en misschien pluk je zelf wel uit die prijzenpot. 

Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat realiseert Monster Energy zich ook en daarom is iedereen die aanwezig is, eigenlijk al een winnaar. Je krijgt tijdens het evenement namelijk gratis Monster Energy en je gaat in ieder geval naar huis met een toffe exclusieve goodiebag! Verder maak je nog kans op toffe prijzen, waaronder:

  • Een jaar lang gratis je favoriete Monster Energy.
  • Monster Energy Gaming Chair.
  • Master XP Codes voor Black Ops 7 die je in één keer alle in-game Monster goodies geven.
  • Merchandise.
  • Nog een aantal verrassingen die niet verklapt worden.

Naast deze prijzen, bekijk je hoe de vier Call of Duty pro’s het uitvechten tegen elkaar en het publiek voor die prijzenpot van € 3.000. De vier Call of Duty pro’s die aanwezig zijn, zijn Zyro, Shukz, MrSoki en Fifakill. Denk jij dat je beter bent dan een van hen?

Hoe en waar?

Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 november 2025 op de H20 Esports Campus, Spinnekop 2-3, 1444 GN in Purmerend. Maar je kunt niet zomaar naar binnen wandelen. Je moet je eerst digitaal aanmelden via Discord. Indien je er niet fysiek bij kunt zijn, kun je alle actie ook online volgen via het Twitch kanaal van Monster Energy. Het evenement begint om 15:00 (deuren open vanaf 14:00) en duurt tot 19:00. Je kunt gratis parkeren bij de locatie of met het openbaar vervoer komen.

De wedstrijden die gespeeld worden zijn één tegen één, waarbij de speler die het eerst tien eliminaties heeft, wint.

Call of Duty Monster Energy

Ben jij er bij?

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

