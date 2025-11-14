Red Dead Redemption en Undead Nightmares komen naar nieuwe platformen

Red Dead Redemption en de Undead Nightmares uitbreiding komen binnenkort naar een reeks nieuwe platformen. Op 2 december verschijnen beide titels op mobiele apparaten van Android en Apple, maar komt de game ook naar PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en zelfs Netflix.

Spelers die Red Dead Redemption en Undead Nightmares al hebben op voorgaande generaties mogen meestal gratis opwaarderen en er zijn ook mogelijkheden om je opgeslagen data over te zetten. Indien je lid bent van GTA+ en/of PlayStation Plus Extra of Premium, mag je zonder extra kosten aan de slag met de nieuwere versie van de game.

Op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S wordt de game voorzien van 60 FPS met betere beeldkwaliteit, HDR en resoluties tot 4K. De Nintendo Switch 2 versie behaald ook 60 FPS en wordt ondersteund door DLSS voor hoger beeldkwaliteit. Deze versie krijgt ook muisbesturing.

Voor de smartphones en tablets is de game geoptimaliseerd voor besturing op deze apparaten. Iedereen met een Netflix abonnement kan de game downloaden via Netflix.

We wachten ondertussen nog steeds op een zogenaamde remake van het eerste deel.