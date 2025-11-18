Guild Wars Reforged aangekondigd

Duizenden uren in Alliance Battles, Hard Mode missies, het grinden voor de Hall of Monuments. Het is het allemaal waard geweest, iedere seconde. Mijn kinderhartje stond even stil toen ArenaNet zojuist bekend maakte dat de originele Guild Wars, inclusief alle expansions, een remaster krijgt op 3 december 2025!

Guild Wars is voor vele mensen een dierbaar begrip. Ook het tweede deel is nog steeds immens succesvol en brengt nog veel content uit. ArenaNet liet recentelijk weten een verrassing voor ons in petto te hebben. Dit blijkt Guild Wars Reforged te zijn, een nieuwe kijk op een klassieke MMO ervaring. Zo’n typische game die je goed solo kan spelen, maar nog beter met anderen. Deze remaster verschijnt op 3 december, wat kunnen we verwachten?

Guild Wars Reforged specificaties

Volledige Xbox Controller én Steam Deck support, perfect dus voor je Steam Machine binnenkort;

High-DPI scherm support;

Remastered graphics en HD textures en skill icons/ UI;

Meer HUD opties zoals lettertypen;

Quality-of-life veranderingen zoals een betere quest marker, speciaal voor TV spelers;

Gratis voor iedereen die de game heeft op Steam of via ArenaNet;

Alle expansions, of het nu Nightfall of Factions is;

Periodieke updates en lange termijn support vanuit ArenaNet.

Ga jij op 3 december aan de slag met Guild Wars Reforged? Laat het ons weten!