Heroes Gaming brengt veel meer gaming goodness naar Heroes Dutch Comic Con

18 november 2025
We hebben het eerder al gezegd, maar nu is het definitief: Heroes Gaming is een grote factor binnen deze Heroes Dutch Comic Con 2025 editie. Op 22 en 23 november kan jij hier aan de slag met toffe games, kan je stemacteurs zien tijdens de Q&A en nog veel meer!
Stemacteurs van Call of Duty, Assassin’s Creed, Baldur’s Gate 3, Expedition 33 en nog veel meer komen dit jaar naar Heroes Dutch Comic Con. Deze wintereditie is misschien wel de grootste als het aankomt op gaming. Van Nolan North tot aan Neill Newborn. Heroes Gaming is een nieuw platform dat dient als een vergroting van de area die al bestond. Wat kan je daar buiten de acteurs nog allemaal beleven?
Op de gaming stage kan jij zien hoe gamers het opnemen tegen anderen in titels als Counter-Strike 2, League of Legends, Rainbow Six Siege X en VALORANT. Zowel ervaren esporters, als nieuwere teams, krijgen de kans om de Benelux te veroveren. Daarnaast zal op zaterdag 22 november de Nederlandse Tetris finale gehost worden door Red Bull.
Op zoek naar games? Dan kan je nu games als Pokémon Legends Z-A en Kirby Air Riders spelen. Natuurlijk is Just Dance heel trouw wederom aanwezig. Bethesda en Xbox zullen een streaming studio hosten en ook HP Omen en HyperX zijn er om jou te voorzien van de nieuwste gaming hardware. Eerder zin in een masterclass? Ontmoet Game-veteraan José Gómez (Horizon Zero Dawn, Halo 2, Mass Effect) in zijn masterclass over AI in games.
Hoe dan ook, genoeg gaming goodness te vinden op Heroes Dutch Comic Con 2025. Heroes Gaming zal te vinden zijn in hal 11 én 12! Het volledige programma kan je hier checken.
