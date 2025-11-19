F1 25 krijgt in 2026 een uitbreiding, nieuwe game pas in 2027

Wonderbaarlijk nieuws vanuit Electronic Arts. De grootste sportgame uitgever heeft namelijk laten weten geen nieuwe F1-titel in 2026 uit te brengen. In plaats daarvan krijgt F1 25 in 2026 een grote betaalde uitbreiding en komt er in 2027 pas een hele nieuwe game.

EA Sports F1 26 is een game die we nooit gaan krijgen. In plaats daarvan mikken Codemasters en EA zich nu al op een revolutionaire EA Sports F1 27. In 2026 ziet de huidige game, F1 25, een grote betaalde uitbreiding die nieuwe teams, auto’s en regels introduceert, gebaseerd op het 2026 raceseizoen.

“F1 25 is een enorm succes, gedragen door de passie van fans en de energie van de sport,” aldus Lee Mather, Senior Creative Director bij Codemasters. “Met de voortdurende groei van Formula 1 op én naast de baan is dit het perfecte moment om vooruit te kijken en te bouwen aan de toekomst. We zijn volledig toegewijd aan het EA SPORTS F1 franchise. Ons meerjarenplan bouwt voort op de energie van dit jaar met de 2026 expansion en herdenkt de F1 experience voor 2027 zodat we spelers wereldwijd op ieder niveau nog meer kunnen bieden.”

EA en Codemasters hebben nog geen informatie gedeeld over wanneer de uitbreiding verschijnt en wat deze mag gaan kosten. Aangezien het gaat om een uitbreiding, heb je F1 25 nodig om volgend jaar met het volgende seizoen aan de slag te gaan. Grote kans dat EA tegen de tijd dat de uitbreiding verschijnt, een bundel aanbiedt waar zowel het 2025 als 2026 seizoen zijn inbegrepen.

Formule 1 stijgt snel in populariteit. EA en Codemasters zien dit ook in, waardoor ze voor de game in 2027 alles uit de kast trekken om een nog betere ervaring neer te zetten met nog meer manieren om te spelen.