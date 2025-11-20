Tides of Annihilation laat Mirror Combat Trailer zien

Tides of Annihilation zet Jennifer English wederom in een nieuwe badass rol en brengt flashy combat, ontzettend mooie graphics en een koor op de achtergrond voor extra spanning.
Tijdens de Xbox Partner Showcase van 20 november 2025 laat Xbox een nieuwe trailer voor Tides of Annihilation zien. Deze game komt van Eclipse Glow Games, een nieuwe Chinese studio onder beheer van Tencent. In deze game zien we een dystopisch high-fantasy versie van London, geteisted door een eigenaardig mysterie en samen geclusterd met de buitenaardse realm van Avalon. Jij speelt als Gwendolyn, die samen met rivaal Lamorak in deze trailer vecht tegen Tyronoe. Check de trailer hier beneden!
Tides of Annihilation ziet er veelbelovend uit, maar we hebben nog geen datum voor de game. Wel weten we dat de game te spelen zal zijn op Xbox Series, Playstation 5 en PC! Zin in? Laat het ons weten!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
