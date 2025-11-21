Treyarch gaat de Aim Assist in Black Ops 7 iets verbeteren

Treyarch gaat de Aim Assist in de multiplayer mode van Call of Duty: Black Ops 7 weer iets sterker maken. Uit veel feedback van spelers en spelersdata heeft de ontwikkelaar geleerd dat de Aim Assist nu te zwak is en dit zorgt voor een niet gunstige speelervaring voor spelers met een controller. Dit heb ik ook ondervonden in mijn review.

Het is een klassiek jaar waarin Activision en Electronic Arts het traditioneel tegen elkaar opnemen om de kroon te bemachtigen voor de First Person Shooter titel van het jaar. Je merkt dat beide ontwikkelaars heel erg nauw de ontwikkelingen in de gaten houden en snel acteren op feedback en spelersdata. We zien dan ook enorm veel aanpassingen die verschijnen voorafgaand en tijdens het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops 7.

Our first post-launch Dev Talk is here with a lot to cover: ✅ Unlocking Endgame

✅ Weapon balancing

✅ Aim Assist update

✅ Spawn tuning

✅ Equipment buffs

✅ Drone Pod nerfs

✅ Mini-Map range increase

✅ Zombies boss fight nerfs

✅ Relic updates

✅ Cursed in Survival?

+ more pic.twitter.com/Qoc6UOoR1U — Treyarch (@Treyarch) November 20, 2025

Nog voor het eerste seizoen van start gaat, moet de Aim Assist update klaar zijn. Deze verbeterd de werking vooral op medium tot lange afstanden. Op korte afstanden werkt de Aim Assist zoals Treyarch het voor ogen had.

Naast de grote boosdoener komen er nog meer aanpassingen zoals het permament ontgrendelen van de Endgame mode (niemand wilt de campaign mode uitspelen), Versterken van SMG’s en DMR’s, verbeteren van het spawn systeem, drone pods zwakker maken en nog veel meer. Voor de zombies mode komen er veranderingen in de krachtige eindbaas van de Ashes of the Damned map. Deze heb ik gister met succes verslagen in een team van vier personen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het is een van de meest stressvolle gevechten uit de afgelopen jaren.