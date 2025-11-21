PUBG Black Budget aangekondigd met Playtest in december

Krafton heeft officieel PUBG Black Budget onthuld. Het is een nieuwe PvEvP Extraction Shooter binnen het PUBG universum. De game krijgt in december een eerste Playtest op Steam. Je kunt je via de Steam-pagina alvast aanmelden voor deze Playtest.

Het barst opeens van de Extraction Shooters. Waar games als Tarkov de niche een beetje achterhielden zien we dat grotere namen als ARC Raiders en Marathon meer interesse opwekken voor het genre. Niemand minder dan Krafton gooit haar charmes in de strijd met een nieuwe Extraction Shooter binnen het PUBG universum. Deze nieuwe game is voornamelijk First Person, kent maar één map die ongeveer 2,5KM bij 2,5KM groot is, met verschillende biomen die je kunt verkennen in potjes van maximaal 30 minuten. Tussentijds versterk je je eigen basis, maak je betere uitrusting en maak je je klaar voor de volgende duik in het diepe. Klinkt bekend? Ja, want dat is precies de opzet van een Extraction Shooter.

Teams bestaan uit maximaal drie spelers, maar er zijn ook mogelijkheden om alleen of met zijn tweeën de wereld te verkennen. Zoals gewend neem je het zowel op tegen de omgeving (PvE), maar ook andere spelers (PvP). Er kunnen maximaal 45 personen in één wedstrijd. Dat zijn in totaal 15 squads van drie personen.

PUBG Black Budget Playtest in december

In december mogen PC spelers via Steam alvast aan de slag met de PUBG Black Budget (geef je hier op voor de Playtest). De test is toegankelijk voor spelers in Europa, Azië en Noord Amerika. Opgeven voor de test garandeert geen toegang, maar je kunt via partnerstreams op Twitch ook toegang krijgen tot de Playtest via officiële kanalen die werken met Drops. De Playtest bevindt zich in de Alpha fase van de game, dus veel dingen zijn nog niet af en onderhevig aan veranderingen.

De Playtest is vervolgens actief tijdens de volgende perioden: