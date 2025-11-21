Review | Once upon a Katamari

Once upon a Katamari geeft ons, na lange tijd, een nieuwe Katamari ervaring in absolute topvorm. Het is dan ook meer dan tien jaar geleden dat we een Katamari game zagen. Hoewel de remasters en remixes prima waren, was de tijd rijp voor deze game.

Het is best lastig om een Katamari game te reviewen, want wat verwachten we nou van een Katamari game? Hoogstaande graphics? Nee. Een spannend verhaal? Ook niet echt. Maar wat dan wel? Voor mij vooral gekkigheid. De klassieke Katamari gekkigheid. Once upon a Katamari doet dat dan ook perfect. Met een hoop gekke nieuwe levels, muziek en het klassieke gestuntel van The King.

Once upon a Katamari bouwt verder op de enorm simpele Katamari formule. Je krijgt de missie om in elk level dingen op te rollen in de plakkerige bal die we een Katamari noemen. Om de zaken wat makkelijker te maken krijg je de keuze tussen twee control schemes. Een simple mode, die het allemaal wat makkelijker maakt, of de original mode, die ontworpen is om een beetje awkward te zijn. Dat is dan ook voor een groot deel de charme van de Katamari games. Het is allemaal een beetje onhandig en gek. Je neemt de rol aan van The Prince. Tenminste, in eerste instantie. Tijdens je reis door Once upon a Katamari kom je meerdere cousins tegen die je op zult moeten rollen in de levels om ze vervolgens te unlocken als speelbare characters. Deze doen verder weinig aan de game ervaring, ze zien er enkel anders uit. Dat heb je deze keer nog meer zelf in de hand omdat je door verschillende unlockable items ook nog de look van je character kan aanpassen.

Verhaal

Once upon a Katamari begint wanneer the king of all cosmos besluit zijn kamer op te ruimen. Tijdens de spring-cleaning komt hij een verloren scroll tegen. Deze laat hij natuurlijk op de aarde vallen met als resultaat dat deze ontploft. Jij, als the prince, zal door de geschiedenis moeten reizen om dit op te lossen. Dit doe je natuurlijk door katamaris groter te maken en het heelal in te schieten, waar ze nieuwe planeten zullen worden. Hoewel het een simpel verhaal is, doet de game er continu schepjes bovenop met ijzersterke comedic writing en de side-stories van the queen die je zo nu en dan te zien zult krijgen. Dit is echter geen story driven game, dus verwacht daar dan ook niet veel van.

Omdat je door verschillende era’s van de geschiedenis reist zal de game echter wel een soort progression hebben. Dit brengt wat variatie in de game. Hoewel sommige assets hergebruikt worden, doet Once upon a Katamari dat op geniale wijze.. Die kat die je tegenkwam in een kroeg? Die kom je nu weer tegen in het onderwater level, waar hij een duikbril draagt. Zo nu en dan zal The King dan ook een opmerking maken over de bizarre dingen die je tegenkomt. Omdat er wel een soort progression is zul je van map naar map bewegen en soms terugkeren naar oude maps. Dit geeft een lekkere flow en verandering van omgeving aan de game.

Challenges

Once upon a Katamari indroduceert per level verschillende challenges. Je kunt munten verdienen die je kunt gebruiken om cosmetics te unlocken, je kunt in elk level 3 crowns verzamelen en een S-rank verdienen. Deze challenges zorgen er voor dat je een level soms twee of drie keer opnieuw zult doen. Dit zijn uitdagingen die leuk genoeg zijn om het terugkeren naar die levels dan ook leuk te maken. Bij het terugkeren naar een level krijg je vaak gelijk een radar power up die je laat zien waar de crowns, cousins en presents zijn. Dit maakt dat je nooit vervelend lang hoeft te zoeken. Je zult soms echter wel moeten onthouden waar deze collectibles zitten tot je groot genoeg bent om deze op te rollen. Daar zit dan ook vaak de uitdaging.

Daarnaast geven sommige levels je gekke opdrachten. Soms krijg je bijvoorbeeld de opdracht om iets anders dan een Katamari te rollen. Bijvoorbeeld een keizer die in zijn pantser moet passen. Om dat te doen moet hij aankomen en zul jij dus zo veel mogelijk eten moeten oprollen. Dit soort absurde opdrachten kom je vaker tegen en brengen, ondanks dat de gameplay hetzelfde blijft, maakt dit de game toch een stuk leuker.

Power ups

De nieuwe power ups zijn ook een fijne toevoeging. Deze hebben elk hun eigen toepassing en zul je dan ook strategisch moeten inzetten om het meeste uit ze te halen. De rocket power up maakt je sneller, de magnet power up trekt objecten aan en de radar power up laat zien waar collectibles zitten. Soms moet je echter uitkijken waar je deze power ups gebruikt. In het onderwater level bijvoorbeeld, waar je vast kan komen te zitten aan een vishaak die de magnet power ook aan kan trekken. Kom je vast te zitten, dan werkt de power up vaak uit voordat je los bent en heb je er dus weinig aan gehad. De rocket power up heeft zo ook het nadeel dat als je deze activeert en een pad inslaat waar veel objecten zijn die nog te groot zijn, je er tegenaan zult botsen en je dus ook weer weinig aan de power up zult hebben.

Once upon a katamari Verdict: Topvorm

Om een lang verhaal kort te maken: Once upon a Katamari rolt de oude formule op en voegt er nieuwe features als power-ups, een competitive multiplayer mode, character customization en nieuwe maps aan toe. Dit is Katamari in absolute topvorm. De muziek, de gekkigheid en de muziek maken dit tot een waar meesterwerk. Als je hebt genoten van een van de vorige Katamari games, dan mag je deze absoluut niet missen. Maar ook voor nieuwkomers is dit een geweldige introductie aan de langlopende Katamari serie. De soundtrack alleen al verdient aandacht. Ook deze keer hebben de composers het fantastisch gedaan.

Met een prijskaartje van 40 euro is dit dan ook een titel, die vergeleken de grotere games (met grotere prijskaartjes), makkelijk op te pakken is. De Nintendo Switch leent zich echter wat minder goed voor de control modes die beschikbaar zijn. Wij raden dan ook de PS5 of Xbox versie van Once upon a Katamari aan.