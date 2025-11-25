Black Ops 7 Season 1 begint op 4 december 2025

Het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops 7 wordt op 4 december afgetrapt. Spelers worden voorzien van boordevol nieuwe content verspreid in alle beschikbare modes. Het is een gigantisch aangedikt seizoen, die misschien zelfs een beetje overweldigend overkomt. Laten we een kijkje nemen.

Zombies, Multiplayer, Warzone én Endgame. Alle vier de modes worden voorzien van nieuwe content in het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops 7. Nuketown is nu al terug, maar met de lancering van Season 1 komen de volgende multiplayer maps:

Utopia

Fate

Odysseus

Standoff (Remastered Black Ops 2 map)

De volgende maps verschijnen gedurende het seizoen:

Fringe (Remastered Black Ops 3 map)

Meltdown (Remastered Black Ops 2 map)

Yakel

Sleighjacked (Kerst variant van Hijacked)

Ook komen de game modes One in the Chamber, Prop Hunt en Sharpshooter terug met de lancering van Season 1.

Endgame

Voor Endgame staan nieuwe evenementen te wachten. Zo maakt de grote robot uit de klassieke Origin map zijn terugkeer als een world boss in Avalon.

Zombies

Astra Malorum is de nieuwe round-based Zombies map die het verhaal voortzet. Deze map brengt een nieuw gevaar met zich mee, de O.S.C.A.R. Elite robot en de LGM-1 Wonder Weapon om er mee af te rekenen. Exit 115 van de Ashes of Damned map krijgt een survival variant.

Mule Kick komt terug om een derde primary mee te nemen en enkele Black Ops 6 loadout onderdelen worden beschikbaar gemaakt, waaronder Ammo Mods en Field Upgrades.

Warzone

De Battle Royale mode krijgt een facelift. Alle Black Ops 7 regels komen naar Warzone toe, waarmee de mode afrekent met Tac Sprint. Alle loadouts, perks, equipment en gameplay wordt gebaseerd op Call of Duty: Black Ops 7 met aanpassingen om het te laten passen in Warzone.

Verdansk blijft voor nu wat het is (met enkele nieuwe POI’s gebaseerd op Verdansk ’84. Voor Resurgence staat er in ieder geval een nieuwe map klaar: Haven’s Hollow. Deze map ziet enkele Zombies maps uit Black Ops 6 v erwerkt in de layout, zoals Liberty Falls en Shattered Veil.

We hebben hierbij alle content voor Season 1 heel summier opgesomd. Voor alle ins en outs verwijzen we je graag door naar de uitgebreide Call of Duty blogpost. Terwijl je wacht op Season 1, lees hier nog eens onze review over Black Ops 7 en waarom we vinden dat Activision de plank volledig heeft misgeslagen met dit futuristische avontuur.