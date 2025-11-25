Review | SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Het is even geleden sinds ik voor het laatst een SpongeBob SquarePants game heb gespeeld. Tegenwoordig is het zoeken naar een speld in een hooiberg, maar al het hooi bestaat uit gelicenseerde troep. Ik voelde het al aan mijn water, maar SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide is de speld. Deze game is een heerlijke verfrissing.

Ik voelde me even een kleine jongen toen ik SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide voor het eerst aan het spelen was. Een kleurrijke presentatie, soepele animaties, uitstekend acteerwerk en een fijne besturing. Het is een beetje alsof je de magie van gelicenseerde games uit het PlayStation 1 en PlayStation 2 tijdperk combineert met de technologie van nu. Je merkt direct dat het een SpongeBob titel is die zichzelf serieus onserieus neemt. Het houdt de IP in eren, terwijl het speels wordt gemaakt, maar niet zijn focus verliest in alle nonsens die centraal staat in een SpongeBob productie. Dit kan dan niet anders het werk zijn van Purple Lamp, die we kennen van eerdere SpongeBob SquarePants titels, maar vooral hebben laten zien waartoe ze in staat zijn met de remake van Epic Mickey. De game wordt uitgegeven door THQ Nordic voor een schappelijke prijs die een kort avontuur neerzet, waar je lang plezier van gaat hebben.

Natte spons met droge humor

Dit nieuwe SpongeBob SquarePants avontuur zet SpongeBob en Patrick Ster in de hoofdrol. Het is een game die je helemaal in je eentje moet spelen. Ondanks je met het duo op pad gaat, is er geen mogelijkheid tot co-op. De cast aan personages wordt aangedikt door veel bekende en iconische SpongeBob personages zoals Sandy, Mr. Krabs en Octo, maar ook de personages die normaal gesproken meer op de achtergrond staan. Of personages die onbedoeld lang zijn blijven hangen bij de community zoals Tom met zijn obsessie over chocolade. Je ziet deze personages op de achtergrond en enkele komen voor in een van de optionele side quests die je kunt volgen.

Het verhaal begint zoals gewoonlijk rondom het centerpunt van de franchise: De Krokante Krab. Het is een drukke dag en het duurt niet lang voordat één van de grote schurken opduikt om een krabburger te bestellen. Plankton? Nee, ik zij grote schurk, niet kleine schurk. Het is niemand minder dan De Vliegende Hollander die denkt voor te kunnen kruipen om zijn bestelling te plaatsen. Andere geïrriteerde bezoekers steken hier een stokje voor, waardoor de grote groene schim achteraan de rij moet aansluiten om zijn bestelling te plaatsen. Pas na enkele uren is hij aan de beurt, maar net voordat hij zijn bestelling kan plaatsen komt een andere grote gedaante, de Krokante Krab binnen en kruipt voor De Vliegende Hollander om zijn bestelling (met 50% korting op kosten van Octo) te plaatsen. Dit is niemand minder dan Koning Neptunes. De Vliegende Hollander is hier niet van gediend, waardoor de twee met elkaar in de klink raken en heel Bikini Broek binnen de kortste keren uit elkaar wordt getrokken door de toorn van beide grootmachten.

Terwijl dit gebeurt veranderd SpongeBob ook in een schim, maar dankzij de kracht van vriendschap kunnen SpongeBob en Patrick elkaar afwisselen. Dit is ook het moment waarop ons avontuur echt begint. Samen op pad, speel je SpongeBob en Patrick en wissel je voortdurend af tussen de twee tijdens het spelen. Zowel SpongeBob als Patrick hebben unieke krachten die je nodig gaat hebben in het avontuur. Patrick kan bijvoorbeeld onder de grond bewegen als de oppervlakte zand is. SpongeBob kan met een karateschop door de lucht vliegen. Later in het verhaal worden de unieke krachten verder uitgebouwd, waardoor je het wisselen tussen beide personages moet toepassen, terwijl je al platformend door een level beweegt. Dit alles met alle nodige SpongeBob humor die we kennen uit de TV-serie.

Kort maar krachtig

Het kost je ongeveer vijf tot acht uur om SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide uit te spelen. Als je voor een completionist run gaat waarbij je alle outfits wilt verzamelen en alle side quests wilt voltooien, maak je hier gemakkelijk een uurtje of 12 van. Het is dus best een korte game, maar wel eentje die voor die hele lengte zit gevuld met meningsvolle en leuke content die te allen tijde op-en-top gepresenteerd wordt. De game bestaat na de introductie uit een vijftal uitgestrekte levels met ieder een uniek thema en unieke gameplayelementen. We beginnen op een eiland met een jungle, we reizen vervolgens naar het paleis van Koning Neptunes. En belanden helemaal op het einde in een uit elkaar gescheurde versie van Bikini Broek die zich in een soort van gebroken nachtmerrie staat bevindt. Alles lijkt te zijn aangetast door de magie van De Vliegende Hollander met groene smurrie en groene geest figuren die net zo goed uit Ghostbusters kunnen komen.

Geen enkel moment in dit korte avontuur is saai of merkbaar als filler bedoeld. Alles is leuk en voorzichtig met voorbedachte raden geplaatst. De kleuren spatten van het scherm af en als alles samen komt, is het een van de leukste en unieke platform titels die je vandaag de dag kunt spelen. Dat allemaal terwijl het heel erg trouw blijft aan het SpongeBob IP. Een ontzettend merkwaardige prestatie als je het mij vraagt. Het valt niet in clichés en er is geen sprake van een generiek gevoel met een SpongeBob sausje eroverheen. Alles voelt organisch en oprecht.

De kers op de taart is de SpongeBob humor die naadloos zit verwerkt in de game met best wel goed acteerwerk van de stemacteurs die geloofwaardig als SpongeBob en de ondersteunende cast overkomen. Het enige wat op den duur gaat vervelen zijn de repeterende uitspraken van SpongeBob en Patrick terwijl je je door de levels begeeft.

David Hasselhoff keert ook terug voor dit SpongeBob avontuur, wat wederom een knipoog is naar de fans. Alhoewel zijn verschijning sporadisch is, hoor je hem af en toe iets vertellen en komt hij met krachtige oneliners als je bepaalde verzamelobjecten vindt. De oplettende speler ziet hem zelfs hier en daar afgebeeld tijdens het spelen.

Verdict

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide is precies het soort platformer dat je hoopt te krijgen van een geliefd IP: fris, zelfverzekerd en tot in de puntjes authentiek. Purple Lamp bewijst opnieuw hoe goed ze klassieke platform gameplay kunnen verweven met een bekende wereld, en er iets ontstaat dat zowel nieuw voelt als heerlijk vertrouwd. De game knalt van het scherm met zijn felgekleurde omgevingen, vloeiende animaties en droogkomische SpongeBob-humor die precies goed landt. Titans of the Tide voelt als een liefdevolle throwback naar de beste gelicenseerde games van de jaren 2000, maar dan in een modern, strak jasje.