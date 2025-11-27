Dit zijn de Metroid Amiibo functionaliteiten in Metroid Prime 4

Nieuws Jordy Gerritse 27 november 2025
Nintendo heeft onlangs bevestigd wat de nieuwe Amiibo voor Metroid Prime 4 kunnen doen in de game. Enkele features zijn exclusief voor de Amiibo, terwijl andere features met genoeg werk in de game ook bereikt kunnen worden. Sommige bonussen kun je maar één keer per dag activeren.
Nintendo heeft drie nieuwe Amiibo uitgebracht ter voorbereiding van de lancering van Metroid Prime 4: Beyond. Deze nieuwe Amiibo doen het volgende in de game:
Als je nog meer Metroid Amiibo hebt liggen, zoals Zero Suit Samus, Ridley en Dark Samus kun je deze ook scannen in de game. Je hoort dan een willekeurig geluid uit de Metroid franchise.
Metroid Prime 4: Beyond komt op 4 december 2025 uit voor de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2. Fans zijn na de recentste previews bang dat de game te veel gebruik maakt van Marvel-achtige humor door in-game companions. De serie is op zijn best als het je een gevoel geeft van isolatie. We zullen moeten wachten tot de volledige game er is om er achter te komen of Prime 4 voldoet aan alles wat een Metroid Prime game hoort te zijn. Ga jij ‘m halen?
