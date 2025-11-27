Background

Dit zijn de Metroid Amiibo functionaliteiten in Metroid Prime 4

27 november 2025

nintendo direct metroid prime 4

Nintendo heeft onlangs bevestigd wat de nieuwe Amiibo voor Metroid Prime 4 kunnen doen in de game. Enkele features zijn exclusief voor de Amiibo, terwijl andere features met genoeg werk in de game ook bereikt kunnen worden. Sommige bonussen kun je maar één keer per dag activeren.

Nintendo heeft drie nieuwe Amiibo uitgebracht ter voorbereiding van de lancering van Metroid Prime 4: Beyond. Deze nieuwe Amiibo doen het volgende in de game:

Samus & Viola

  • Verander de kleur van Viola
  • Bekijk het aantal gereden kilometers elke keer als je de Amiibo scant
  • Eenmaal per dag kun je de Boost Energy regeneration versnellen

Samus

  • Verander de achtergrondmuziek terwijl je op Viola rijdt in Solvalei
  • Eenmaal per dag kun je een schild activeren die tot 99 damage absorbeert
  • Samus’ HP wordt volledig aangevuld als je het schild activeert

Sylus

  • Bekijk de volledige versie van de opgeknipte tussenfilmpjes zodra je de game hebt uitgespeeld (dit speel je ook vrij als je 100% scanrate en alle items verzameld hebt)
  • Hoor een willekeurige voiceline van Sylus, iedere keer als je de Amiibo scant

Andere Metroid Amiibo?

Als je nog meer Metroid Amiibo hebt liggen, zoals Zero Suit Samus, Ridley en Dark Samus kun je deze ook scannen in de game. Je hoort dan een willekeurig geluid uit de Metroid franchise.

Metroid Prime 4: Beyond komt op 4 december 2025 uit voor de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2. Fans zijn na de recentste previews bang dat de game te veel gebruik maakt van Marvel-achtige humor door in-game companions. De serie is op zijn best als het je een gevoel geeft van isolatie. We zullen moeten wachten tot de volledige game er is om er achter te komen of Prime 4 voldoet aan alles wat een Metroid Prime game hoort te zijn. Ga jij ‘m halen?

