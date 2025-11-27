The Witcher 4 dit jaar niet te zien tijdens The Game Awards

Nieuws 17 Jordy Gerritse 27 november 2025
The Witcher 4 is genomineerd voor Most Anticipated game voor The Game Awards 2025. Ondanks deze nominatie gaat de game niet getoond worden tijdens de show. Vorig jaar werd de game officieel aangekondigd tijdens The Game Awards 2024.
Fans die hoopte op meer nieuws omtrent The Witcher 4 moeten helaas iets meer geduld hebben. The Witcher 4 wordt niet getoond tijdens The Game Awards 2025, ondanks de nominatie. Dit heeft de CEO van CD Projekt Red gedeeld op X. Hij bedankt de fans voor het stemmen en is blij met de nominatie, maar wilt fans geen valse hoop in de schoenen schuiven.
I’m very happy to see The Witcher 4 nominated in the Most Anticipated Game category at The Game Awards. Thanks to everyone who has already voted – your support means a lot of to us. We won’t be bringing any new content to TGA this year, but we’re, as always, excited to watch the…
— Michał Nowakowski (@michalnowakow) November 26, 2025
Verder heeft Michal Nowawski eerder al gedeeld dat The Witcher 4 volop in productie is, maar de game nog wel even op zich laat wachten. Een release in 2026 is al uitgesloten. The Witcher 4 verschijnt op zijn vroegst pas in 2027. Dit geeft de game de mogelijkheid om dit jaar en volgend jaar al te winnen in ieder geval één categorie van The Game Awards, nog vóór de game uit is.
Ondertussen wachten we nog steeds op de remake van de eerste game uit de franchise. Volgens de geruchten is deze versie al enige tijd in ontwikkeling en zou dit een perfecte titel zijn om het wachten iets draaglijker te maken. Wanneer gaan we hier iets van zien?
Tagged as:
CD Projekt RED RPG The Game Awards The Witcher 4
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
