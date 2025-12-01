GunZ: The Duel | Speel de playtest vanaf 11 december

Nieuws 73 Malvin Schuivens 1 december 2025
Masangsoft kondigde eerder al aan om GunZ: The Duel, de geliefde third-person shooter uit de 00’s, terug te brengen naar de moderne tijd. Vanaf 11 december kan jij aan de slag met de officiële playtest!
Masangsoft kondigt deze playtest zojuist aan. Deze wederkering van GunZ: The Duel is enorm belangrijk voor de studio, dus een tweede playtest was zeker niet onverwacht. Je kan de playtest van 11 tot en met 14 december spelen via Steam. Masangsoft heeft de volgende updates al gedaan sinds de laatste playtest van september.
De verbeteringen
“This second playtest reflects months of direct community feedback,” said PD Max, Game Director of GunZ: The Duel. “From combat systems to UX and UI, we’ve refined GunZ’s unique mechanics to meet modern standards—ensuring that both longtime fans and new players can fully experience the game’s distinctive thrill.”
