Review | Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory

Valley of Memory is de nieuwe gratis DLC van de game Assassin’s Creed Mirage van ontwikkelaar Ubisoft en wij gingen hiermee aan de slag op de PlayStation 5 om terug een duik te nemen in die prachtige oud Arabische wereld setting.

Toen werd aangekondigd dat Assassins Creed mirage een gratis DLC kreeg was natuurlijk elke fan van de franchise enthousiast geworden. Een extra verhaal wat aansluit op het personage Basim, een nieuwe omgeving, nieuwe Quests en landmarks en genoeg historie om weer te ontdekken! Tijd om weer te paard (of kameel) te gaan en deze DLC met eigen ogen te aanschouwen.

Welkom in AlUla

Het verhaal van de DLC: Valley of Memory speelt zich af vóór de finale van Mirage. Basim, geplaagd door visioenen en vragen over zijn identiteit, hoort geruchten dat zijn lang verloren vader nog leeft. Deze onthulling brengt hem naar AlUla, een regio vol ruïnes, oases en geheimen.

AlUla is de ster van Valley of Memory. Gelegen op het Arabisch Schiereiland, is het een regio rijk aan geschiedenis en archeologie. Ubisofts recreatie is indrukwekkend en ook meteen het beste onderdeel van deze DLC. AlUla voelt levendig. Dieren, omgevingsgeluiden en dynamische belichting zorgen voor immersie. Het verkennen van ruïnes bij zonsondergang of sluipen door palmbossen in de nacht roept het klassieke mysterie van de serie op. Torenhoge zandsteenkliffen, oude tombes en weelderige oases geven een mooi contrast met Bagdad’s stedelijke bebouwing. De nieuwe omgeving is kleiner dan Mirage’s hoofdlocatie, maar rijk aan detail, mooie landschappen, prachtige zandduinen.

Sand, story, side quests

Valley of Memory draait niet alleen om verhaal – het introduceert (wederom) puzzels, kleine side missies, verzamelobjecten, schatkaarten, muziekbladen en de lokale historie van herkenningspunten. Zo zijn er verschillende muziekbladen die je kan verzamelen en te gebruiken zijn op het instrument ”oud” waar je de prachtige Arabische klanken van die tijd hoort, ook zijn er ”Tales of AlUla” beschikbaar waar je luistert naar een lokaal verhaal van die tijd met een mythisch tintje en je daarmee wederom een stuk geschiedenis herbeleeft.

Een bandieten kamp die een hint beschikbaar stelt naar een in de regio geheim verborgen schat is een (van de) nieuwe toevoeging(en) in de DLC. Waarin je met die hint een schets ziet met een of twee landmarks moet jij je een weg banen naar die schat toe om vervolgens de schat terug te geven aan het volk wat door de bandieten was gestolen. De rijke historische informatiepunten laten Valley of Memory weer die traditionele Assassins Creed feel krijgen waar de muziek, het landschap en de informatie centraal staan om een blik te werpen naar hoe het vroeger eraan toeging. Nostalgia….

Toch voelen een aantal van deze nieuwe toevoegingen als een ”opvulling” in een prachtige maar grote ”zandbak”. Al is de historie rijk en geniet ik daar zelf het meest van naast het landschap, de nieuwe unlockables missen net een verdiepingslaagje in de relevantie naar Basim toe of de andere hoofdpersonen. Het voelt soms net iets te veel alsof je een boodschappenlijstje aan het afvinken bent in de regio waar je net beland bent om die unlockables vrij te spelen.

Gameplay and feel

Valley of Memory brengt ook een aantal nieuwe gameplay onderdelen met zich mee, zo zijn er ”Replayable Animus Sequences” waar je eerder gespeelde missies nog een keer kan doen om nét die bonus objective toch te halen. Ook is er een aanpassing gedaan voor het free-runnen, zodat het je als speler mee vrijheid bij o.a. ”free-jumps”. Er is een nieuwe ”control scheme” geïntroduceerd die optioneel is en je net wat meer controle of aanpasbaarheid geeft tijdens het parkour lopen op daken of free-runt langs de daken af.

De tools hebben een extra upgrade mogelijkheid gekregen en heeft Basim een paar nieuwe skill opties erbij gekregen om vrij te spelen. Mocht je jezelf echt willen uitdagen zijn er ook een paar nieuwe moeilijkheidsgraden toegevoegd die de game en Valley of Memory DLC een nieuwe moeilijkheid kan bieden.

Buiten alle toevoegingen voelt Valley of Memory veelal hetzelfde als de main game; stealth is de way to go, je voelt je namelijk sterker als je zoveel mogelijk verborgen bent en je hidden blade of tools gebruikt om sluipmoorden te doen. Open combat wordt door de uitdaging overduidelijk in de gameplay afgeraden, doordat de game dit uitdagender laat zijn. Als traditionele fan van Assassin’s Creed is dit voor mij nog steeds een hele grote plus! Het is een call back naar de roots van de franchise die als stealth is begonnen en mij aan het begin heeft geënthousiasmeerd.

Verdict

Assasin’s Creed Mirage: Valley of Memory heeft wederom weer mooi uitgepakt in de architectuur, landschappen en de omgeving van de regio AlUlah. Waar de cultuur en historie van die tijd prachtig wordt weergegeven in de historische landmarks, muziekbladen en muziek voelt het gameplay technisch als een bekende formule. De regio zelf voelt ondanks de rijkheid aan informatie soms als leeg.

De side activities voelen niet helemaal lekker uitgewerkt en dienen meer als afvinklijstje door het gebrek aan inhoud of verdere relevantie aan het grote verhaal. Neemt niet weg dat dit een leuke ervaring is om doorheen te spelen en Basim als karakter verder (en op een andere manier) te leren kennen met een andere maar net zo’n mooie omgeving zoals dat in de main game ook te zien was.

Wil jij weten hoe wij Assasin’s Creed Mirage als main game vonden? Check dan deze review om meer te weten te komen!