Warframe: The Old Peace lanceert 10 december

Digital Extremes onthuld meer details of Warframe’s nieuwste story chapter: The Old Peace. Bij die nieuwe informatie hoort natuurlijk ook een releasedatum: 10 december 2025!

Het ontwikkelteam voor Warframe onthuld al deze informatie tijdens hun laatste nieuwe devstream. We zien onder andere een nieuwe game mode, The Perita Rebellion, naast andere nieuwe features. Ook zien we een volledige expansion met Focus School Ultimate abilities, mini-bosses en een nieuwe vijandelijke factie genaamd Tauron Strikes.

De nieuwe mode The Perita Rebellion laat spelers 12 minuten overleven op de Tau-maan terwijl zij uitdagingen voltooien, tijdelijke upgrades verzamelen en één van drie eindbazen verslaan. Deze modus introduceert ook de Anarchs, een nieuwe vijandelijke factie bestaande uit Dax, Grineer en zelfs gehackte Prime Warframes.

Een nieuwe Warframe doet zijn intrede: Uriel, de demonische commander en voormalige Protoframe Roathe. Uriel vecht met vurige brimstone-krachten en drie demonische bondgenoten. Spelers kunnen Uriel gratis vrijspelen via The Descendia of direct kopen in de Marketplace.

Verder verschijnen er nieuwe uitrustingen, waaronder de eerste Bayonet-wapenklasse met de Vinquibus, twee nieuwe Prime-wapens naast Gyre Prime, en de Voruna Medeina Deluxe cosmetische set.

De volgende tijdelijke operatie, Blood of Perita, loopt van 16 december tot 6 januari en biedt exclusieve beloningen voor spelers die Marks of Valiance verzamelen. Toegang is beperkt tot degenen die The Old Peace hebben voltooid.

Zin in? Laat het ons weten! Naast Warframe zien we ook langzaam Soulframe een entree maken, check hier hoe je toegang krijgt!