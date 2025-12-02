Review | Kirby Air Riders

Kirby Air Riders bouwt verder op de Kirby Air Ride formule die we 20 jaar geleden zagen. Mijn hart ging dan ook sneller kloppen toen Kirby Air Riders werd aangekondigd. En nee, dit heeft niets met leeftijd te maken.

In mijn jeugd heb ik enorm veel uren gestoken in Kirby Air Ride op de Gamecube. Destijds revolutionair omdat de LAN-functie kwam kijken en online gamen mogelijk werd. Voor mij was vooral de local multiplayer een favoriet. Het ronddwalen in de city trial mode, hopend de dragoon of hydra bij elkaar te krijgen en dan door te gaan naar de minigames. Ik was dan ook enorm blij toen de game werd aangekondigd. Toen de global test live ging, zakte mijn enthousiasme echter weg. Het klikte niet en ik besloot Kirby Air Riders links te laten liggen. Totdat de review copy kwam. Ik ben dan ook blij dat ik de game toch een kans heb gegeven want:

Hier is eigenlijk niets veranderd. De opzet van Kirby Air Riders is min of meer gelijk aan het origineel. Je krijgt de keuze tussen verschillende modes, minigames en wagens. Het zijn hier niet de nostalgische gevoelens die spreken. Kirby Air Riders doet wat de vorige game deed. Maar dan beter. Met meer opties.

Hoewel de game in uitvoering redelijk simpel is (de controls zijn simpel en je machine beweegt vanzelf vooruit) is de game toch een beetje lastig uit te leggen. Het is namelijk niet zomaar een racer. Het is meer een soort genre mash-up verpakt in een racing game. Een multiplayer party game, soms een soort rogue like, en toch nog een beetje kindvriendelijke racer. Alles zit er in.

Oud en vertrouwd

Kirby Air Riders brengt ons eigenlijk precies wat we in de eerste game zagen. Air Ride is eigenlijk de klassieke racing game mode. Spelers kiezen een course, een rider en een machine en gaan racen. Enemies, power ups en obstakels brengen daar wat meer spanning in. Niets geks, best voor de hand liggend. Top Ride doet eigenlijk precies hetzelfde, maar dan vanuit een top-down perspectief. Dit maakt de controls net iets anders. Dat is even wennen, maar ook wel weer leuk. In City Trial krijgen we pas echt iets wat anders is dan de gebruikelijke kart racer game. In City Trial verzamel je power ups en ga je random events aan om je machine sterker en sneller te maken. Dit doe je in verschillende regio’s van Skyah met een timelimit. Daarna kiezen spelers uit vier random events en ga je de strijd met elkaar aan in een van de vele minigames. Dit kan een drag race, een battle of bijvoorbeeld een wedstrijd vervliegen zijn.

Als laatste dan Road Trip. Dit is een story campaignachtige mode waarin je allerlei verschillende characters en uitdagingen tegen zult komen. Leuk, want al je keuzes zullen leiden tot andere wendingen en uitdagingen. Hier komen dan ook allerlei circuits en minigames in voor. Een leuke manier om bekend te raken met het aanbod (dat er ook nog een fantastisch uitziet). De circuits zijn adembenemend en pakken vaak groots uit met grinding rails, environmental en visual effects als waterstromingen of verdwijnende stukken weg.

Opties, opties en nog meer opties

Waar Kirby Air Riders echt in uitblinkt zijn de vele opties. Niet alleen kun je allerlei settings voor je race veranderen, waaronder natuurlijk de time limit of het aantal rondes, je hebt ook nog de optie om je rider, je machine en andere settings aan te passen. Dit missen we eigenlijk een beetje in Mario Kart. Kirby Air Riders heeft bijna Need for Speed levels van customization. Hoewel de Air Ride machines, zoals de warp star, redelijk simpel zijn kun je hier alle kanten op. Een spoiler op die vliegende ster? Done. Underglow? Kies je kleur. Decals? Ga je gang!

Je kunt dus elke machine helemaal naar je eigen smaak maken. En dan vervolgens ook nog tentoonstellen in de garage mode waarin jij je creaties aan andere spelers kunt laten zien. Deze opties maken dat elke uitdaging om nieuwe items te unlocken de moeite waard is. Als je een Kirby Air Ride liefhebber was zul je naast uren in de game zelf waarschijnlijk ook uren in deze modes doorbrengen. Wat hier enorm bij helpt, is dat de menu’s super overzichtelijk zijn en een Super Smash Bros achtig narratief hebben. Voelt bekend, en voelt goed.

Zoals je ziet gaan spelers wereldwijd dan ook los met de opties die je hebt.

Kirby Air Riders Verdict: Dopamine

Alle unlocks en uitdagingen die je tegenkomt zullen zorgen voor een stevige stroom dopamine. Maar dit soort games werken eigenlijk alleen als de core gameplay goed is. Al die unlocks zullen je interesse niet vasthouden als de game niet gewoon leuk is. Ik was er na de global test bang voor, maar die angst was geheel onterecht. Kirby Air Riders blijft trouw aan de formule die twintig jaar geleden zo’n succes was. Hoewel ik de meeste tijd in de story mode heb zitten (omdat hier enorm veel variatie in zit en de cutscenes geweldig zijn) denk ik dat de andere modes ook veel te bieden hebben. Vooral als je een broer/zus/partner/huisgenoot hebt die zo nu en dan mee wil doen.

Soms zijn de unlockables redelijk klein. Een nieuwe sticker voor op je licentie, of een hoedje voor een rider. Soms zijn het echter geheel nieuwe riders of machines. Dit maakt dat de fun factor er lang in blijft. Daarnaast kun je met de punten die je verzamelt ook nog nieuwe machines, items of zelfs nieuwe garages kopen. Waar Kirby Air Ride veelal een (online) party game was die gewoon leuk was om zo nu en dan op te pakken heb je deze keer doelen om naartoe te werken. Ook singleplayer is de game dus enorm leuk en belonend. Kirby Air Riders werd ooit de “smash on wheels” genoemd. Een gekke omschrijving, maar eigenlijk wel waar. Dit is een game die lang in de library mag blijven. Zelfs na het voltooien van de story mode en het unlocken van de dingen die je wilde hebben is dit een game die nog lang leuk is om zo nu en dan op te pakken voor wat multiplayer fun.