Background

Turtle Beach lanceert Nintendo Switch 2 accessoires

Hardware 1 Malvin Schuivens 3 december 2025

Turtle Beach is een van de bekendere accessoire en peripheral merken. De nieuwe line-up bestaat uit nieuwe controllers en controller skins, licensed cases en een screen protector set!

Turtle Beach bracht eerder al een Switch 2 Airlite Fit headset op de markt. Nu is het tijd voor controllers, cases en meer! De Rematch controller ziet veel verschillende Nintendo licensed skins en dat stopt zeker niet, zo brengen ze nog een aantal toffe Switch 2 controllers uit binnen het Rematch framework. Daarnaast zien we een aantal stevige travel cases verschijnen, van cleane designs tot een compleet Mario level op je case. Daarnaast zien we nog meer Airlite Fit modellen, een travel case voor je Switch 2 inclusief dock en we zien volledige sets die samen gekocht kunnen worden tegen een gereduceerde prijs.

Alle Switch producten zijn hier te vinden!

