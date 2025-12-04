Micron ruikt geld en stopt met Crucial merk

Micron’s Crucial merk, stopt met het maken van RAM-sticks voor consumenten en gaat zich volledig concentreren op het leveren aan (AI) datacenters. Het merk deelt het nieuws vervolgens op social media.

Bijna dertig jaar domineert Crucial het PC-gaming landschap met marktscherpe prijzen als het aankomt op sterke en competitieve RAM-sticks. Dat gaat stoppen en snel ook. Tot februari 2026 blijft het merk om het een en ander af te ronden, maar de voorraad zal slinken en uiteindelijk volledig verdwijnen. Er komen geen nieuwe producten van Crucial. Micron gaat zich volledig concentreren op RAM voor datacenters, gezien daar op dit moment veel meer geld mee te verdienen is.

Today, Micron shared some news that comes with a heavy heart: we’ve made the difficult decision to wind down the Crucial consumer business. This means that sales of Crucial-branded products through retailers, e-tailers, and distributors worldwide will gradually come to an end.… pic.twitter.com/KlW6B40BHO — Crucial Memory (@CrucialMemory) December 3, 2025

Dit is enorm slecht nieuws voor de consumenten, want de prijzen van RAM-sticks zijn de laatste weken geëxplodeerd omdat AI-datacenters alles aan het opkopen zijn om hun capaciteit uit te breiden gezien de exponentiële groei in het gebruik van AI. Nu valt dus ook nog een van de grootste leveranciers voor de consumenten volledig weg, waardoor de schaarste toeneemt. Op dit moment betaal je al absurde bedragen voor enkele gigabytes aan RAM en zien we een tweede crisis nadat de absurde prijzen van grafische kaarten eindelijk zijn gaan liggen.

Met Micron uit de business voor consumenten PC’s, blijven G Skill en Corsair als grootste leveranciers over. Het huidige advies is om er snel bij te zijn, een nog redelijk te betalen pre-built PC te kopen, of, als het kan, de tijd uit te zitten tot de prijzen weer gaan zakken. Naast RAM-sticks, stopt Micron ook met het maken van andere memory producten zoals SSD’s.

