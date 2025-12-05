Mortal Kombat acteur Cary-Hiroyuki Tagawa overleden

Cary-Hiroyuki Tagawa is een legendarische acteur uit onder andere de Mortal Kombat franchise. De Japanse acteur is vannacht overleden op 75-jarige leeftijd.

In 1986 begon hij met acteren en in de jaren-90 werd hij immens populair door films als License to Kill, Elektra en Planet of the Apes. Maar, zijn meest memorabele rol is zeer zeker Shang Tsung in de 1995 variant van Mortal Kombat. Zelfs tot in de huidige tijd heeft Tagawa grote rollen gespeeld in films als Tekken en 47 Ronin. Zelfs in Mortal Kombat 11 werd Shang Tsung een DLC personage. Check zijn toffe lines hier beneden.

Cary-Hiroyuki Tagawa was een ware legende en hij zal zeer zeker gemist worden. Wij namens intheGame wensen zijn familie veel sterkte met dit enorme verlies.