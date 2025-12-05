Carmageddon in een modern jasje aangekondigd

Carmageddon: Rogue Shift brengt de franchise in een modern jasje. De game wordt aangekondigd tijdens de PC Gaming Show: Most Wanted 2025.

Wat direct tof was om te zien, buiten de gameplay natuurlijk, was hoe de game naar enorm veel platformen gaat komen. Playstation 5, PC, Xbox Series én Nintendo Switch 2. Ook komt de game op dag 1 naar Xbox Game Pass. Een datum? Die is er nog niet, wel een trailer met gameplay!

Carmageddon: Rogue Shift zal de game worden voor fans van MotorStorm en Death Race. Chaotische PvE en PvP car-on-car gameplay zoals we die graag zien in dit soort brute titels. Zodra wij meer weten over een potentiële releasedatum, dan hoor je dat uiteraard direct bij ons!

