DarkSwitch krijgt gameplay trailer – verdedig jouw thuis tegen de mist

DarkSwitch is een verticale survival city builder met verdedigingselementen. ‘The Fog’ is jouw grootste dreiging en het is aan jou om je thuisbasis voor te bereiden op alles dat uit deze mist kan verschijnen.

Een specifieke releasedatum voor DarkSwitch zien we nog niet, maar op de Steam pagina zien we nog steeds maart 2026 staan voor deze city builder. Een city builder die jou constant uitdaagt met mysterieuze gebeurtenissen rondom een mist. Het is aan jou om je goed voor te bereiden hierop. Wat we in de nieuwe gameplay trailer zien is voornamelijk dat deze game heel goed met belichting om weet te gaan, een unieke artstyle hanteert en echt gaat voor world building en lore elementen die nieuw zijn voor gamers. Check de trailer hier beneden!

DarkSwitch heeft nog geen releasedatum, maar Romeo Is a Dead man wel!