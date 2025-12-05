Honkai: Star Rail — Nieuwe mysteries in Penacony, patch 3.8

Een episch hoofdstuk van Amphoreus komt ten einde in Honkai: Star Rail patch 3.8. De Astral Express zal zich focussen op tussenstop Penacony voordat het verder gaat aan zijn toch naar een nieuwe planeet.

Het interstellaire vakantieoord, Penacony, waar bezoekers samenkomen om te vieren en plezier te maken, keert terug in versie 3.8 van Honkai: Star Rail. Na de gebeurtenissen van het Charmony Festival, waarin de Astral Express de dromers hielp hun eigen realiteit te hervinden, blijkt dat achter de schijnbaar perfecte reis nog vele geheimen schuilgaan.

De onthulling van The Dahlia

Na de laatste strijd in Amphoreus verschijnt onverwacht Constance “The Dahlia”, die onthult dat de herinneringen van de Trailblazer incompleet zijn en dat cruciale delen gestolen zijn. Met haar begeleiding begint een nieuwe zoektocht om het ware verhaal van Penacony te reconstrueren.

The Dahlia wordt bovendien speelbaar in deze update. Als vijf-sterren personage dat de Path of Nihility volgt, blinkt ze uit in teams die focussen op Break DMG. Haar vaardigheden omvatten het oproepen van een sombere Zone waarin bondgenoten Super Break DMG kunnen activeren, zelfs vóórdat vijanden hun zwakheden verliezen. Als elegante danseres nodigt ze een teamgenoot uit tot een Dance Partnership, waardoor extra schade wordt toegebracht na elke aanval. Haar ultieme vaardigheid versterkt dit effect door de Type Weakness van alle Dance Partners toe te passen op alle vijanden.

Firefly’s perspectief

In versie 3.8 beleven spelers het verhaal door de ogen van Firefly. Haar reis onthult hoe ze de droomwereld betrad, hoe ze de Trailblazer ontmoette en welke gevechten haar te wachten staan. Tijdens deze verhaallijn komen ook The Family’s zetel van macht en de mysterieuze Dream of Gnawing Oak naar voren. Bovendien ontmoet Firefly een oude vriend die nauw verbonden is met haar verleden als Glamoth Iron Cavalry Knight.

Nieuwe evenementen

Naast de verhaallijn introduceert versie 3.8 twee nieuwe evenementen:

The Chrysos Awoo Championship: een luchtige competitie waarin de Trailblazer als speciale gast optreedt als chimera-trainer. Spelers leiden hun eigen kleine chimeras naar kampioensglorie.

Remnants of Twilight: een reeks uitdagende gevechten die strategisch inzicht en snelle beslissingen vereisen.

Een reis vol herinneringen

Met de komst van The Dahlia, Firefly’s onthullingen en de nieuwe evenementen belooft versie 3.8 een van de meest intrigerende hoofdstukken van Honkai: Star Rail te worden. Spelers zullen niet alleen de geheimen van Penacony ontrafelen, maar ook ontdekken dat herinneringen – zowel verloren als hervonden – een sleutelrol spelen in het lot van de Trailblazer.