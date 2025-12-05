Limit Zero Breakers nodigt spelers uit voor closed beta

Limit Zero Breakers, de nieuwe anime-geïnspireerde action RPG van NCSOFT, opent nu inschrijvingen voor een Closed Beta in Q1 2026. De officiële release staat gepland voor de eerste helft van 2026 op PC en mobiele apparaten.

NCSOFT heeft officieel de inschrijvingen geopend voor de Closed Beta Test van Limit Zero Breakers, een veelbelovende anime-geïnspireerde action RPG die wereldwijd de aandacht trekt. De Beta vindt plaats in het eerste kwartaal van 2026 en zal beschikbaar zijn via Steam en Google Play. Geselecteerde testers ontvangen per e-mail verdere details en toegangsinformatie.

Schrijf je hier in voor de closed beta!

De Closed Beta biedt spelers de kans om vroegtijdig kennis te maken met de gameplay en feedback te geven die zal worden meegenomen in de uiteindelijke release. Limit Zero Breakers zal in de eerste helft van 2026 zijn volledige release krijgen.

Een epische reis met de Breakers

In Limit Zero Breakers volgen spelers de avonturen van de Breakers, een groep helden die door de lucht reizen aan boord van een machtig luchtschip. Hun missie: het ontdekken van de mythische Archive of the Gods, een legendarische bron die wensen kan vervullen en geheimen van het universum onthult. Het spel combineert anime-stijl visuals met real-time actiegevechten, waarbij spelers zich kunnen uitleven in snelle, stijlvolle combat tegen indrukwekkende vijanden.

Het verhaal speelt zich af in Seraphia, een wereld van zwevende eilanden die ontstond na een Grote Ramp. Hier ontmoeten spelers kleurrijke personages zoals Kaito, een Breaker met de kracht om zegels te verbreken en relieken te ontgrendelen. Elk personage heeft unieke vaardigheden en een eigen achtergrond, waardoor de game een rijke cast en verhalende diepgang biedt.

Ontwikkeling en creatieve krachten

Het spel wordt ontwikkeld door VIC Game Studios en uitgegeven door NCSOFT, in samenwerking met Kadokawa en animatiestudio MAPPA – bekend van mega hits zoals Attack on Titan, Chainsaw Man en Jujutsu Kaisen. Deze samenwerking gaat ervoor zorgen dat Limit Zero Breakers niet alleen een unieke game-ervaring krijgt, maar ook een visueel spektakel zal zijn dat animefans zal aanspreken.

Limit Zero Breakers is ook vanaf nu te wishlisten op Steam.