Netflix verkrijgt Warner Bros in miljardendeal

Film & TV 18 Malvin Schuivens 5 december 2025
Warner Bros, HBO Max en andere studio’s die onder die paraplu vallen worden gekocht door Netflix in een deal van 82,7 miljard Dollar. Ik ben benieuwd welke crossover events hieruit gaan komen…
Warner Bros en Netflix zijn enorme grootmachten binnen de media-industrie en Hollywood. Waar Netflix momenteel enorm in de watten wordt gelegd qua kijkcijfers door het vijfde seizoen van Stranger Things, kondigt Warner Bros een nieuwe Game of Thrones spin-off aan voor januari 2026. Daarnaast bezit Warner Bros franchises als Harry Potter en het DC universum. Warner Bros’ CEO, David Zaslav, laat weten dat hij wilt dat kijkers over de hele wereld nog generaties kunnen genieten van toffe verhalen in de vorm van films en series. Hij vindt dit de beste weg om in te slaan. Dit is tevens de eerste keer dat het bedrijf een overname van zo’n grote schaal doet.
Echter ligt er nog een mogelijk bezwaar op de loer in de vorm van Europa en de Verenigde Staten. Zij dienen de overnamen te onderzoeken en goed te keuren. Wat daar uit kan komen is nog niet zeker, maar miljoenen abonnees die nu fuseren kan het bedrijf een Monopoly geven op de markt. Het bedrijf verwacht dat deze overname nog minimaal een jaar zal duren, dus vooralsnog zullen wij er weinig van merken. Wat dit betekent voor HBO Max, de Harry Potter HBO show en alle andere franchises, is dus ook nog niet zeker.
Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8
— Netflix (@netflix) December 5, 2025
Meer cinema nieuws? Dan moet je hier zijn!
Tagged as:
cinema Netflix overname Warner Bros.
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment