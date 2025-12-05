Review | Hans Zimmer Live

Een droom, spanning, sensationeel, euforie. Dit waren mijn gevoelens voor en na het concert van Hans Zimmer Live. Vanuit Ahoy heb ik mogen genieten van bass, klanken, solo’s, remixen van klassiekers en een publiek dat zo enthousiast werd van de muziek dat je volledig opgaat in het moment. Uiteraard kunnen jullie meegenieten, want ik kon niet wachten om deze review te schrijven.

Er zijn concerten die je hoort, concerten die je ziet… en dan is er Hans Zimmer Live 2025, een evenement dat je beleeft. De Duitse meestercomponist bracht in 2025 opnieuw zijn wereldtour naar arena’s in Europa, Australië en Noord-Amerika, en overal klonk dezelfde reactie: dit is geen optreden, maar een driedimensionale reis door de moderne filmgeschiedenis.

Zimmer staat bekend om zijn bombastische, emotionele en vaak experimentele soundtracks, maar live tilt hij zijn muziek naar een niveau dat zelfs de films overstijgt waarvoor ze ooit geschreven zijn. De 2025-tour — vaak aangeduid als The Next Level — deed die naam alle eer aan. Een waar muzikaal genie die aan het werk is en doet waar hij zelf enorm veel van houdt.

Opening, immediate immersion

De show begint met de muziek uit Dune, een soundtrack die live nog monumentaler klinkt dan op het witte doek. De diepe percussie, de dreigende zanglijnen en de woestijnachtige soundscapes zetten meteen de toon: dit wordt geen avond van rustig luisteren, maar van ondergaan.

Alles klopt, de bass, het licht, de kostuums en als klap op de vuurpijl: alle oorspronkelijke zangers en zangeressen heeft Hans Zimmer meegenomen voor deze tour om het zo echt en uniek mogelijk te houden. Het bereik van de zang is waanzinnig en de muzikale aansluiting op deze performance maakt dat je ook echt weer in de film beland.

Can’t beat the classics

Wat opvalt tijdens deze tour is de enorme variatie in de setlist. Hans Zimmer kiest niet alleen voor de grootste publieksfavorieten, maar ook voor stukken die hij zelf graag live speelt. Daardoor ontstaat een mix van iconische thema’s en verrassende keuzes, die samen een breed overzicht geven van zijn carrière. Muziek uit Interstellar, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Pirates of the Caribbean en The Lion King passeert de revue, elk met een eigen visuele en muzikale identiteit.

Zimmer staat bekend om zijn hybride stijl, en live komt die kracht volledig tot zijn recht. De percussie is vaak zo krachtig dat je de trillingen door je lichaam voelt (soms best spannend als je dit voelt), terwijl de strijkers en blazers juist zorgen voor de emotionele diepgang die veel van zijn composities kenmerkt. Zijn liefde en passie voor de muziek is overduidelijk evenals zijn perfectionele gedrevenheid, de aansluiting van alle muziek op elkaar, de scherme, de belichting, alles heeft zo’n strakke voorbereiding gehad en Hans Zimmer laat niets aan het toeval over door tot in de puntjes alles onder controle te hebben.

Wij, het publiek

Wat de ervaring ook magistraal bijzonder maakt, is de emotionele betrokkenheid van het publiek. Veel bezoekers kennen Hans Zimmer’s muziek al jaren, soms zelfs decennia, en de live-uitvoering roept herinneringen op aan de films waarmee ze zijn opgegroeid. Tijdens nummers als Time uit Inception of Now We Are Free uit Gladiator is het niet ongewoon dat de zaal muisstil wordt, alsof iedereen collectief de adem inhoudt. In andere momenten, zoals de opzwepende stukken uit Pirates of the Caribbean, verandert diezelfde zaal in een bruisende massa van energie en enthousiasme. Ik betrapte mijzelf er ook op dat ik met gespannen adem een aantal keren wachtte tot de climax van het nummer zich ontketende in absolute muzikale explosies. Pure magic!

In het tweede gedeelte van het concert komt er een Lion King stuk met nummers, dansers, kostuums en ook hier weer de originele stemmen uit de animatiefilm van de beginjaren 2000. De schermen worden geactiveerd met passende symbolen en Zuid-Afrikaanse stijlen, het geluid klinkt fantastisch en samen met de muzikanten klinkt dit als een prachtig één geheel. Het neemt je mee in de nostalgie, naar je kindertijd, naar de film en houdt je emotioneel zo in je greep dat je de hele zaal voelt meegenieten zonder hier iets direct van te merken. Wij durven toe te geven dat hier wat tranen zijn gelaten… Circle of life!

The man himself

Hans Zimmer zelf straalt tijdens de optredens een enorme warmte en dankbaarheid uit. Hij vertelt openhartig over zijn samenwerking met regisseurs, over de uitdagingen van het componeren en over de muzikanten die hem al jaren vergezellen. Zijn humor en bescheidenheid zorgen ervoor dat de show nooit afstandelijk wordt, ondanks de grootsheid van de productie. Hij geeft ook duidelijk aan wat zijn persoonlijke favoriete nummers zijn, evenals zijn minst favoriete nummers. Ook geeft hij aan wat het gedachte proces was tijdens de creatie van de nummers. Wat hij als componist en maker van de muziek relevant om te weten in relatie tot het verhaal of de film.

Je ziet hier tijdens het optreden hem zelf ook instrumenten spelen, van gitaar tot de piano, Hans Zimmer geniet in camera close-ups met zijn ogen dicht ook van muziek. Hij beschrijft het met zo’n (soms wat woorden zoekend) enthousiasme en liefde dat hij overduidelijk geboren is om muziek te maken en te luisteren. Hij weet dankzij de anekdotes van alle nummers kracht bij te zetten bij het feit waarom dit of dat nummer zo specifiek bij de film past.

Hans Zimmer is een muzikaal genie, de Mozart van de moderne tijd…

Een muzikale droom in vervulling

Hans Zimmer Live 2025 voelt als een viering van filmmuziek, maar ook als een eerbetoon aan de kracht van live performance. Het is een show die zowel technisch als emotioneel indruk maakt. De combinatie van virtuoze muzikanten, een fenomenale lichtshow en Zimmer’s unieke stijl zorgt voor een avond die nog lang blijft nazinderen. Of je nu een diehard filmliefhebber bent of simpelweg houdt van groots uitgevoerde muziek, deze tour laat zien waarom Zimmer wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke componisten van onze tijd.

Voor mij persoonlijk was dit een droom die uitkwam (speciale dank naar mijn vriendin voor dit cadeau!). Mijn liefde voor filmmuziek in het algemeen is groot en om hem te zien met zijn hele orkest, koor en originele muziek is voor mij een one-in-a-lifetime ervaring. Dit heeft al mijn verwachtingen overtroffen en kan het iedereen aanraden deze ervaring ook te beleven!

Uiteraard moest er een merchandise item gekocht worden om deze prachtige ervaring te vereeuwigen, dit delen we uiteraard graag met jullie:

Wil je hier ook bij zijn? Wat een vraag, wie wil dit nu niet…!

