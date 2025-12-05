Romeo is a Dead Man komt uit op 11 februari 2026

Romeo is a Dead Man, een nieuw verhaal van Goichi Suda (Suda51) en zijn Grasshopper Manufacture komt uit op 11 februari 2025 voor PlayStation 5, Xbox Series en PC. De actietitel bevat enorm veel fantasie. Niet vreemd, als het van dezelfde makers komt als No More Heroes en Lollipop Chainsaw

Romeo is a Dead Man is de eerste originele titel van Grasshopper Manufacture in jaren tijd. Het zet spelers in de schoenen van Romeo Stargazer die de hoofdrol neemt in deze third person singlelayer action adcventure game. In deze game reizen we door de tijd, vechten we intense gevechten en nemen we verschillende side missies op ons. Romeo vecht met zowel zwaard als pistool voor ongeremde actie op elke afstand. Alhoewel deze beschrijving veelal nietszeggend is, beschrijven de beelden precies wat je mag verwachten van deze nieuwe Grasshopper game.

De game heeft al een Steam-pagina gekregen waar je Romeo is a Dead Man in ieder geval al kunt toevoegen aan je wensenlijst. De officiële prijs is gecommuniceerd in dollars en gaat $ 49,99 kosten. Simpel vertaald € 49,99 voor ons, maar dit is nog alles behalve bevestigd. Ben jij al klaar voor Ultra Violent Science-Fiction? Je kunt aan de slag met het avontuur van Romeo Stargazer vanaf 11 februari 2026.