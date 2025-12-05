Liquid Swords brengt Yakuza naar de VS met SAMSON

Liquid Swords, een gloednieuwe studio die bestaat uit veteranen van onder andere Avalanche, hebben SAMSON aangekondigd. Een nieuwe brawler die zich afspeelt in de fictieve stad Tyndalston, hevig geïnspireerd door de Verenigde Staten. Het lijkt een soort van Yakuza met GTA elementen te verwerken in een nieuwe game.

In SAMSON, spelen we letterlijk als Samson, die van de slechtste straten uit Tyndalston komt. In deze straten wordt alles uitgevochten op de straat, met snelheid en met spieren. Gevechten in steegjes met gebalde vuisten, of gevechten in haarscherpe bochten met piepende banden. Zeg het maar. Het is een stad die je niet rustig in je op kunt nemen, voortdurend in beweging, op de vlucht of in de achtervolging. Met dit motto beweeg je je door de stad.

Gebalde vuisten en brullende motoren zijn jouw wapens in SAMSON. De game lijkt te maken te hebben met een dynamisch missie systeem, waarin jij bepaalt welke taken je aangaat en wat de uitkomsten daar van zijn. Er is geen weg terug en je moet zien te leven met de uitkomsten. Hoer harder je te werk gaat, hoe harder de wet je aan wilt pakken. Het is een systeem die voortdurend de risico’s tegen de winsten afweegt, maar te veilig spelen levert je niet genoeg op om de dag te overleven.

Wanneer komt SAMSON uit?

SAMSON lijkt een aantal bewezen elementen uit andere soorten games te combineren tot iets wat we nog niet hebben gezien tot nu toe. Het kent diepgaande gevechten uit de Yakuza franchise, maar ook het straatleven en de criminaliteit uit games als Driver en vooral Grand Theft Auto.

Er is nog geen release datum bekend gemaakt. Waarschijnlijk laat SAMSON dus nog wel eventjes op zich wachten en dat is niet erg. De trailer belooft namelijk al veel goeds en dat heeft tijd nodig om te broeien.