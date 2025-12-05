Tiny Bookshop krijgt fysieke PS5 en Switch versies in april 2026

Tiny Bookshop is een enorm succesvolle cozy indie titel vanuit Neoludic Games, Skystone Games en Lining Interactive. Zij kondigen nu ook een fysieke versie aan. Deze zal lanceren op de Playstation 5 én Nintendo Switch.

We kunnen de fysieke versie nu al pre-orderen voor de launch op 10 april 2026. De game is nu al te kopen op de Nintendo Store en te pre-orderen op de Playstation Store. Spelers kunnen dus vanaf april genieten van de digitale versie op PS5, die lanceert diezelfde dag!

Tiny Bookshop heeft meer dan 500.000 digitale copies verkocht sinds de lancering en heeft drie volle weken op nummer 1 gestaan in de Nintendo Store. Daarnaast won de game veel prijzen op de German Developer Award 2025, waaronder Best German Video Game, Indie Game en Best Graphics. Benieuwd naar de game? Check de trailer.

