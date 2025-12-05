Wat is echt en wat is nep in When Sirens Fall Silent

Wil jij raadsels, puzzels en mysteries oplossen? Dat kan in When Sirens Fall Silent. Misschien wel een van de tofste game namen die ik in tijden heb gehoord. Tijdens de PC Gaming Show: Most Wanted 2025 wordt een eerst trailer voor deze game getoond. Check ‘m hier!
When Sirens Fall Silent laat in de onthulling al iets los over de personages en het verhaal. Het is namelijk een duistere psychologische thriller die zich afspeelt in jaren-90 Italië. Jij speelt als Mila, een agent die verstrikt raakt in een moord- en ontvoeringszaak. Het is aan jou om Mila gedurende het oplossen van deze zaak te redden van haarzelf, want het mysterie van de Sirens is er niet zomaar een. Check de korte trailer hier beneden.
Ben jij klaar voor een gelaagd verhaal met mysterieuze personages, gedetailleerde gesprekken en toffe puzzels? Je kan de game nu alvast wishlisten op Steam!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment