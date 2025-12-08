Onze best geteste muizen van 2025

Het einde van 2025 nadert en wij als intheGame hebben meer en meer tijd en moeite gestoken in onze hardware divisie dan ooit tevoren. Gezien de feestdagen naderen, leek het ons tof om eens terug te blikken naar alle geteste hardware van 2025 en wat wij jou kunnen aanraden!

We gaan de hardware indelen in categorieën en dan kijken naar welke hardware wij het hoogst lieten scoren én waarom dat zo is! Laten we kijken naar muizen, daar zijn er natuurlijk een aantal die eruit zijn gesprongen voor ons. Ben jij op zoek naar een nieuwe muis of ben je benieuwd wat de markt tegenwoordig te bieden heeft? Lees dan zeker verder!

Beste gaming muis

Bij gaming muizen denken wij nog steeds aan de snelst mogelijke muis met een juiste balans in polling rate en DPI. Een accurate sensor, niet te veel poespas en lekker in de hand. Zoek je dit? Check dan zeker de Pulsefire Saga van HyperX. Wat misschien niet de beste allround muis is, is zeker de beste gaming muis die wij dit jaar hebben mogen testen.

Beste muis voor productiviteit

NZXT kennen we wel van de computer hardware. Dit jaar maken zij hun entree in de randapparatuur met een muis, microfoon en toetsenbord. Wij hebben de Life Elite Wireless uitgebreid getest en zouden deze zeker aanraden voor gamers die hun muis graag gebruiken om ook mee te werken. Een hoogwaardige bouwkwaliteit, een licht gewicht, fijn en veilig om mee te nemen en ook nog eens lekker in de hand? Check de review hier beneden.

Beste muis van 2025

De muis die alles kan: Draadloos, snel, lekker in de hand, lange batterijduur, strakke sensor en alles dat jij wilt in een compleet pakket. Zoek je dit? Dan krijg je de HyperX Pulsefire Haste 2 4K Wireless. Een mond vol, maar zeker een model om niet bij door te scrollen. Deze muis brengt draadloze muizen naar een nieuwe hoogte en doet dit met een 4K polling rate. Je kan alle HyperX muizen hier vergelijken.

Ben jij ook op zoek naar een nieuwe headset? Check hier onze aanbevelingen!