De beste games van 2025

Wij van intheGame kunnen uren discussiëren over wat de beste game is van dit jaar. Dat doen we ook. Maar, cijfers liegen niet! In deze gecategoriseerde lijst benoemen wij de beste games van dit jaar, gebaseerd op welk cijfer ze hebben gekregen.

We hanteren nog een kleine regel en dat is dat een game niet in 2 categorieën kan zitten. Waarom niet? Omdat wij jullie ook graag inzicht willen geven op wat dit jaar uitgekomen is en waar jouw welverdiende geld naar uit kan (en stiekem ook moet) gaan.

Sport/ Racing | Kirby Air Riders

Dit was een lastige categorie. Het afgelopen jaar zag namelijk veel goede sport- en racing games zoals Mario Kart World en Tony Hawk 3+4. Al deze games deden het enorm goed bij onze redactie. Maar, bij ons scoorde Kirby Air Riders toch echt het hoogst! Air Riders bracht een formule die verder bouwt op wat we kennen van 20 jaar geleden en doet dit volgens Nicholas zo goed, dat de game een dikke 9 verdient. Benieuwd? Lees hier beneden onze review!

RPG | Clair Obscur: Expedition 33

Wederom een lastige categorie, gezien er twee titels enorm opvielen bij onze redactie. Op de tweede plek zien we namelijk Kingdom Come Deliverance 2, die wellicht wel het meest diepgaande RPG systeem in recente jaren naar ons bracht. Toch had Clair Obscur: Expedition 33 net dat streepje voor in deze categorie. Waarom? Lees onze review hier beneden!

RTS | Final Fantasy Tactics

Jaar na jaar zien we weer nieuwe Age Of titels verschijnen. Dit jaar kregen we Age Of Empires 2 op de Playstation 5, inclusief nieuwe DLC voor ieder platform. Deze staat daarom op een mooie tweede plaats. Maar er kan er maar een de beste zijn en dat is Final Fantasy Tactics. Een oude formule in een semi-nieuw jasje!

Fighting | Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2

De beste fighting game van dit jaar laat zien dat anime games relatief lekker bezig zijn. Bleach en Demon Slayer maken een stap in de juiste richting dit jaar. Met Bleach: Rebirth of Souls zien we de eerste volwaardige Bleach game in tijden verschijnen. Maar, toch pakt Demon Slayer de kroon voor deze categorie!

VR/AR | Alien Rogue Incursion

Dit jaar zien we niet alleen een populaire Alien tv-show verschijnen, maar ook een toffe Alien VR game. Jordy, onze VR-fanaat, vond deze game dan ook echt top. Het is een van de weinige VR titels die wij hebben kunnen testen, maar sowieso de beste.

Indie | Ninja Gaiden: Ragebound

Indie titels worden met het jaar beter en beter. Dit jaar is het voor ons een gedeelde eerste plek tussen Ender Magnolia en Ninja Gaiden: Ragebound.

Action/ Adventure | Death Stranding 2

Cronos: The New Dawn pakt in deze categorie een mooie tweede plek, maar ook hier kan maar een game het hoogst scoren en dat is Hideo Kojima’s Death Stranding 2! Deze titel zet Norman Reedus wederom in een bizar en uniek avontuur. Check onze review hier beneden.

Family | Split Fiction

Eigenlijk een gedeelde eerste plek met Donkey Kong: Bananza, maar een game die net iets meer family uitstraalt, is Split Fiction. Dit is echt zo’n game die jij met jouw niet-gamende partner kan spelen en nog steeds een toffe tijd kan hebben!

Multiplayer | Battlefield 6

Ook in de multiplayer sectie zien we zowel Arc Raiders als Battlefield 6 het hoogst scoren. Waar Battlefield 6 de meest uitgebreide multiplayer van het jaar brengt, is Arc Raiders zeer zeker de meest besproken!

Shooter | DOOM: The Dark Ages

Het is geen geheim dat wij een enorme DOOM kenner onder ons hebben. Joel vond The Dark Ages zo bijzonder, dat het hoogste cijfer erbij te pas kwam. Waarom is dat zo? Check ’t in de review!

Game of the Year?

Wat is nu echt onze game van het jaar 2025? De game die alles heeft, alles brengt en je met een enorme leegte achter laat? Die keuze is per redactielid net dat beetje anders. Van de steegjes in Kingdom Come: Deliverance 2 tot aan op gebouwen rennen in Pokemon Legends Z-A, we hebben een uiteenlopende smaak hiero. Ben jij dus benieuwd wat per redactielid dé GOTY is? Check ’t!