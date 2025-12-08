Onze best geteste headsets van 2025

Het einde van 2025 nadert en wij als intheGame hebben meer en meer tijd en moeite gestoken in onze hardware divisie dan ooit tevoren. Gezien de feestdagen naderen, leek het ons tof om eens terug te blikken naar alle geteste hardware van 2025 en wat wij jou kunnen aanraden!

We gaan de hardware indelen in categorieën en dan kijken naar welke hardware wij het hoogst lieten scoren én waarom dat zo is! Laten we beginnen bij de headsets, daar zijn er natuurlijk een aantal die eruit zijn gesprongen voor ons. Ben jij op zoek naar een nieuwe headset of ben je benieuwd wat de markt tegenwoordig te bieden heeft? Lees dan zeker verder!

HyperX zet in op langdurigheid

HyperX is een hoog gewaardeerd merk bij intheGame en dat is ook dit jaar niet anders. We hebben een aantal toffe headsets mogen testen, waaronder de Jet Dual Wireless en Cloud Mix 2. Beide headsets deden hun eigen ding en deden dat heel goed. Maar, er kan maar één headset de beste zijn en dat was dit jaar toch wel de Cloud III S Wireless. Veel comfort, meer features en echt ingezet op langdurigheid. HyperX headsets dragen altijd hoge kwaliteit geluid mee en dat is hier ook niet anders. Check de volledige review hier beneden.

SteelSeries blijft bij de basis

Ook SteelSeries staat bij ons hoog aangeschreven. Een merk dat in competitie gaat met HyperX in prijs/kwaliteit. Hier sprongen er twee headsets uit voor ons, de Arctis Nova 3P Wireless is daarin het meer budgetmodel. Ben jij op zoek naar sterke geluidskwaliteit, een lange batterijduur en wil je niet de bank breken? Check dan deze headset. Maar, ook bij SteelSeries kan er maar één headset bovenuit springen en dat is de Arctis Nova 7 Gen 2. Deze nieuwe generatie brengt niet alleen meer kleuren, maar ook meer kwaliteit. Check de review hier beneden!

Uiteraard hebben we nog meer headsets getest, waaronder deze Sennheiser. Maar bij onze redactie is gebleken dat zowel HyperX, als SteelSeries, het enorm goed hebben gedaan dit jaar! Wat was jouw go-to headset voor 2025?