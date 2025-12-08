Onze best geteste monitoren van 2025

Het einde van 2025 nadert en wij als intheGame hebben meer en meer tijd en moeite gestoken in onze hardware divisie dan ooit tevoren. Gezien de feestdagen naderen, leek het ons tof om eens terug te blikken naar alle geteste hardware van 2025 en wat wij jou kunnen aanraden!

We gaan de hardware indelen in categorieën en dan kijken naar welke hardware wij het hoogst lieten scoren én waarom dat zo is! Laten we kijken naar monitoren, daar zijn er natuurlijk een aantal die eruit zijn gesprongen voor ons. Ben jij op zoek naar een nieuwe monitor of ben je benieuwd wat de markt tegenwoordig te bieden heeft? Lees dan zeker verder!

Beste gaming monitor

Er zijn monitoren voor alles en iedereen, mensen die een gemengde focus hebben, hem voornamelijk gebruiken voor werk of juist pure gamers die echt een e-sports ready monitor zoeken. Dan ben je bij AOC aan het juiste adres. Alhoewel de AG276 niet de meest complete monitor is, is het wel de beste gaming focused monitor van 2025. Met een retesnel paneel (0.03MS GTG), QD-OLED, een USB HUB voor al jouw accessoires en een gaming look & feel. Check de review hier beneden.

Beste monitor voor productiviteit

Als wij denken aan productiviteit, dan denken wij aan screen real estate. Hoe krijg je dat? Juist, met een 4K resolutie! In die categorie springt er dan een model enorm bovenuit en dat is de 32 inch 4K monitor van Philips Evnia. Een sterk jaar voor Philips, want zij brengen monitoren voor iedere categorie gebruiker en ieder budget. Maar, zoek jij een monitor die iedere feature mogelijk heeft en die jouw workflow een stapje hoger tilt? Check dan de Evnia 32M2N8900!

De meest complete monitor van 2025

Er sprongen een aantal gaming monitoren eruit dit jaar, waaronder de AOC Agon QD-OLED. Deze bracht enorm veel kwaliteit voor een relatief lage prijs. Maar, er was één complete gaming monitor dit jaar en dat is de Philips Evnia 27M2N8500. Deze 27 inch 1440p monitor bracht het meest complete pakket met super kleuren en uitgebreide features. Perfect voor werk, gaming én creatief werk. Check de review hier beneden!

Wil jij ook zien welke headsets bij ons het beste uit de test kwamen? Check het hier! Laat ons ook weten wat jouw go-to monitor is geweest dit jaar.