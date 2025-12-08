Onze best geteste toetsenborden van 2025

Het einde van 2025 nadert en wij als intheGame hebben meer en meer tijd en moeite gestoken in onze hardware divisie dan ooit tevoren. Gezien de feestdagen naderen, leek het ons tof om eens terug te blikken naar alle geteste hardware van 2025 en wat wij jou kunnen aanraden!

We gaan de hardware indelen in categorieën en dan kijken naar welke hardware wij het hoogst lieten scoren én waarom dat zo is! Laten we kijken naar toetsenborden, daar zijn er natuurlijk een aantal die eruit zijn gesprongen voor ons. Ben jij op zoek naar een nieuw toetsenbord of ben je benieuwd wat de markt tegenwoordig te bieden heeft? Lees dan zeker verder! We delen toetsenborden in twee categorieën in, budget en high-end. Dit doen wij omdat juist in deze categorieën er twee modellen enorm uitspringen.

Het beste budget toetsenbord

Dit jaar viel ons een specifiek model op, tijdens Gamescom notabene! Wij namen een bezoekje aan Trust en zij lieten onze de Xyra TKL zien. Trust wilt hiermee een andere richting inslaan, maar wel binnen het budgetsegment. Zij brengen voor minder dan 100 Euro een vrij compleet toetsenbord op de markt. Dit wilden wij uiteraard maar al te graag testen. Zo gezegd, zo gedaan! Wij waren enorm onder de indruk van de hoeveelheid features die Trust brengt met die budget gaming toetsenbord. Goede RGB, pre-lubed switches en volledig hot-swappable. Check het!

Het beste high-end toetsenbord

Hét gaming toetsenbord voor de pro gamer, editor, kantoorbaas of wat je dan ook mag zijn: Dat is de SteelSeries Apex Pro Gen 3. Na drie generaties weet SteelSeries met iedere iteratie een stapje hoger te zitten. SteelSeries is het nieuwe fancy? Al met al, voor een hogere prijs kan je veel verwachten van de software en hardware van de Apex Pro Gen 3. Check onze volledige review hier beneden!

Ben jij op zoek naar een muis voor bij jouw nieuwe toetsenbord? Check onze best geteste muizen hiero!