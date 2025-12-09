Background

Zet je reminder voor de Analogue 3D restock op 10 december

9 december 2025

Analogue 3D

Analogue 3D heeft een interessante restock aangekondigd voor de Analogue 3D. Fans die mis hebben gegrepen, hebben op 10 december 2025 nog een kans als de Analogue 3D een gelimiteerde restock krijgt in zwart en wit, maar ook enkele kleurrijke uitgaven, die vóór de feestdagen geleverd worden.

De Analogue 3D vliegt als warme broodjes over de toonbank. De moderne variant van de Nintendo 64 is enorm geliefd en gewild. De strakke console die al je Nintendo 64 games met een native 4K resolutie brengt, kost $269,99 en krijgt op 10 december om 17:00 een restock via de officiële webshop.

De console komt zonder controller, maar deze is wel apart verkrijgbaar. Voor de controllers is een samenwerking aangegaan met 8BitDo. Zij hebben de 64 Bluetooth Controller ontwikkeld die werkt op de Analogue 3D. De controller werkt ook als Bluetooth controller voor andere apparaten. Deze controller kost $39,99. Zowel de controllers als de consoles zien op 10 december een heruitgave in verschillende kleuren.

Enkele voorbeelden van de Funtastic Limited Edition varianten zie je al op de foto bovenaan dit bericht. De kleuren heten als volgt:

  • Jungle
  • Ice
  • Watermelon
  • Fire
  • Grape
  • Clear
  • Smoke
  • Gold

Elke kleur console heeft een bijpassende kleur controller die je kunt meebestellen. De gekleurde varianten zijn wel iets duurder dan de standaard witte en zwarte console/controller en kosten $299,99 en $44,99.

Zowel de gekleurde als de zwart en witte varianten krijgen een restock op 10 december, maar alleen de gekleurde varianten worden voor de feestdagen geleverd. De witte en zwarte consoles worden in januari 2026 geleverd.

8BitDO 64 ICE

Belangrijk om te weten is dat de Analogue 3D geen emulatie ondersteunt. Het is een console die jouw eigen Nintendo 64-cartridges afspeelt en deze intern opschaalt naar 4K. Je hebt ook geen Expansion Pack of Rumble Pack nodig. Deze zitten ingebouwd in de console. De Analogue 3D is wederom een groot succes, na onder andere de Analogue Pocket en Analogue Duo, bij iedere heruitgave binnen enkele minuten weer zijn uitverkocht.

