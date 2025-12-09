Zet je reminder voor de Analogue 3D restock op 10 december

Nieuws 16 Jordy Gerritse 9 december 2025
Analogue 3D heeft een interessante restock aangekondigd voor de Analogue 3D. Fans die mis hebben gegrepen, hebben op 10 december 2025 nog een kans als de Analogue 3D een gelimiteerde restock krijgt in zwart en wit, maar ook enkele kleurrijke uitgaven, die vóór de feestdagen geleverd worden.
De Analogue 3D vliegt als warme broodjes over de toonbank. De moderne variant van de Nintendo 64 is enorm geliefd en gewild. De strakke console die al je Nintendo 64 games met een native 4K resolutie brengt, kost $269,99 en krijgt op 10 december om 17:00 een restock via de officiële webshop.
De console komt zonder controller, maar deze is wel apart verkrijgbaar. Voor de controllers is een samenwerking aangegaan met 8BitDo. Zij hebben de 64 Bluetooth Controller ontwikkeld die werkt op de Analogue 3D. De controller werkt ook als Bluetooth controller voor andere apparaten. Deze controller kost $39,99. Zowel de controllers als de consoles zien op 10 december een heruitgave in verschillende kleuren.
Enkele voorbeelden van de Funtastic Limited Edition varianten zie je al op de foto bovenaan dit bericht. De kleuren heten als volgt:
Elke kleur console heeft een bijpassende kleur controller die je kunt meebestellen. De gekleurde varianten zijn wel iets duurder dan de standaard witte en zwarte console/controller en kosten $299,99 en $44,99.
Zowel de gekleurde als de zwart en witte varianten krijgen een restock op 10 december, maar alleen de gekleurde varianten worden voor de feestdagen geleverd. De witte en zwarte consoles worden in januari 2026 geleverd.
Belangrijk om te weten is dat de Analogue 3D geen emulatie ondersteunt. Het is een console die jouw eigen Nintendo 64-cartridges afspeelt en deze intern opschaalt naar 4K. Je hebt ook geen Expansion Pack of Rumble Pack nodig. Deze zitten ingebouwd in de console. De Analogue 3D is wederom een groot succes, na onder andere de Analogue Pocket en Analogue Duo, bij iedere heruitgave binnen enkele minuten weer zijn uitverkocht.
Tagged as:
Analogue 3D Nintendo 64 Retro
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Joel Lemmrich 22 oktober 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment