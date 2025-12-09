Wij waren op Heroes Dutch Comic Con Winter 2025

We zijn altijd in voor een toffe conventie die te maken heeft met nerd cultuur en Heroes Dutch Comic Con is daar middels een vaste naam in geworden. Zo waren we ook te vinden op de zomer editie. Maar, ook in de koude maanden staat de organisatie voor jou klaar – dit keer met nog meer gaming en stemacteurs!
Heroes Dutch Comic Con zet namelijk steeds meer en meer in op de gaming kant. Zo is het evenement nu nog groter en diverser geworden. Wat zij ook slim doen, is inhaken op stemacteurs en actrices van onder andere Baldur’s Gate 3 en Clair Obscur: Expedition 33. Daarnaast is er uiteraard weer de cosplay catwalk, zien we veel panels on-stage en kunnen we genieten van merchandise zonder einde. Dat hebben wij allemaal vastgegrepen en in een korte aftermovie gestopt. Check ‘m!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment