Nieuwe Tomb Raider komt naar The Game Awards

The Game Awards en Tomb Raider hebben aangekondigd dat de toekomst van de franchise tegen het licht wordt gehouden tijdens het evenement op (voor ons) 12 december 2025. De terugkeer van Lara Croft wordt al langer besproken, maar deze week gaan we haar eindelijk weer zien.

Tomb Raider is een van de meest iconische franchises in videogames. Van wiebelende graphics op de PlayStation 1 tot de nieuwste haarscherpe trilogie met de nieuwste technieken. Tomb Raider schrijft iedere keer geschiedenis, maar wat gaat het deze keer zijn?

Did you miss her? She missed you. 🔫 As just revealed in The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in to @thegameawards on December 11 for a look at the future of one of gaming’s most iconic franchises @tombraider#TombRaider #Fortnite #TheGameAwards pic.twitter.com/IiN3jPQSkS — Tomb Raider (@tombraider) December 8, 2025

Shadow of the Tomb Raider is alweer zeven jaar oud. Dit was het laatste deel in de moderne trilogie. Tussen de eerste en laatste trilogie zitten nog een hoop andere games en sinds de release van de laatste trilogie hebben we ook al remasters gekregen van de eerste twee trilogiën. De typische Aspyr-gevormde heruitgaven van de in totaal zes games waren een heerlijke tocht door nostalgische ruïnes en jungles, maar het is ondertussen wel echt tijd voor iets nieuws. De franchise heeft de afgelopen jaren ietwat geleefd in onzekerheid, maar ook met die onzekerheid wordt deze week afgerekend.

Is dit het begin van een nieuwe Tomb Raider trilogie, of wordt het iets heel anders? We moeten nog even geduld hebben, want The Game Awards begint op 12 december om 1:30 en duurt tot ongeveer 5:00. Zit jij er al klaar voor?