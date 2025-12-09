Yooka-Replaylee krijgt op 18 december fysieke editie

Yooka-Laylee, ontwikkeld door het team achter Bajo-Kazooie en de Donkey Kong Country games, brengt nu een enhanced versie uit genaamd Yooka-Replaylee. Deze versie verschijnt op 18 december 2025 voor de Switch 2!

Yooka-Replaylee krijgt vandaag een speelbare demo op de Nintendo Switch 2, zo maken uitgever PM Studios en ontwikkelaar Playtonic Games bekend. Spelers kunnen een voorproefje nemen van de vernieuwde 3D-platformer, waarbij voortgang uit de demo automatisch wordt overgezet naar de volledige game. Tegelijkertijd start de studio een 10-daagse countdown naar de fysieke Retail Edition, die op 18 december 2025 in de winkels zal liggen. Deze editie bevat naast de game ook een poster van de world map en een set stickers. Pre-orders zijn inmiddels geopend.

Ter viering van de positieve ontvangst heeft Playtonic een nieuwe Accolade Trailer uitgebracht, waarin mediareacties worden uitgelicht. Volgens PM Studios-CEO Michael Yum is Yooka-Replaylee ontworpen als zowel een spelervaring als een verzamelobject, perfect voor de feestdagen. Check de trailer hier beneden!

Yooka-Replaylee verschijnt op 18 december voor Switch 2, PS5, PC en Xbox Series!