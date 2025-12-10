Background

Gear.Club Unlimited 3 verschijnt op 19 februari 2026 voor Nintendo Switch 2

Malvin Schuivens 10 december 2025

gear.club unlimited 3

NACON en Eden Games kondigen aan dat Gear.Club Unlimited 3 nu beschikbaar is voor pre-order voor de Nintendo Switch 2. De game zal op 19 februari verschijnen voor Switch 2 en zal later uitkomen op PC en consoles.

Auto fanaten opgelet, want vanaf 19 februari kan jij knallend racen, tunen en nog meer racen op jouw Nintendo Switch 2. Dit deel komt met 2 nieuwe regions, meer auto’s, features en content. Je kan de nieuwe gameplay trailer hier beneden checken!

Gear.Club Unlimited 3 zien we Japan als nieuwe region, waar jij als racer het doel hebt om lokale drivers te rekruteren voor jouw clubje. Je stelt teams samen van mechanics, engineers en racers terwijl jij diep duikt in de Japanse autocultuur. In de story mode zal je wisselen tussen Japan en Frankrijk, waar twee gepassioneerde autoculturen elkaar ontmoeten.

Dit derde deel is dus vanaf 19 februari 2026 te spelen op de Nintendo Switch 2 en zal later verschijnen voor PC en console! Check ook zeker alles over de Game Awards op onze website over alle nieuwtjes rondom dit event.

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

