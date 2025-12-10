Skyrim: Anniversary Edition nu ook op Nintendo Switch 2

Nieuws 24 Jordy Gerritse 10 december 2025
The Elder Scrolls V: Skyrim was al speelbaar op de Nintendo Switch, maar nu is de game met haar Anniversary Update ook te spelen op de Nintendo Switch 2. Spelers die de Anniversary Edition op Nintendo Switch hebben, mogen kosteloos upgraden naar de Nintendo Switch 2 variant.
Dit maakt Skyrim een van de weinige games die je gratis mag upgraden tussen Switch en Switch 2. Dit geldt alleen voor de Anniversary Edition van de game. Als je de “normale” versie van de game hebt op de Nintendo Switch, kost de upgrade €19,99. De volledige game kost €59,99.
De Anniversary Edition bevat de volledige game en alle drie de uitbreidingen. De Nintendo Switch 2 versie is op verschillende manieren verbeterd vergeleken met de Nintendo Switch 1-versie. Zo zijn de laadtijden sneller, speel je in hogere resolutie met wat betere prestaties. De Switch 2-versie ondersteunt ook muisbesturing, motion controls en Amiibo. Alle voorgaande Nintendo exclusives zoals de Master Sword, Hylian Shield en Champion’s Tunic zijn ook op de Nintendo Switch 2 te vinden.
