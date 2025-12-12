Bradley the Badger aangekondigd

De Video Game Awards is weer voorbij en dat betekent dat je op onze website een stortvloed aan nieuwe artikelen kunt gaan lezen! Bradley the Badger komt er aan en zou zo maar eens de harten van platform liefhebbers kunnen veroveren.

Dat 4 Night studio is de maker van Bradley the Badger. Deze game is naar eigen zeggen een ‘liefdesbrief aan gaming’, waarin een actie avontuur gemixt wordt met puzzels en diepe exploratie. Tijdens de Video Game Awards hebben wij dus voor het eerst kennis mogen maken met Bradley!

Bradley the Badger

We kunnen natuurlijk heel erg veel woorden gaan typen over Bradley the Badger, en dat gaan we ook zeker doen! Maar laten we eerst eens beginnen om de trailer met jullie te delen die gisteren te zien was tijdens de Video Game Awards.

We beginnen de trailer met een slapende Badger die zoals altijd zijn ochtend ritueel start. Wanneer die wakker wordt en de deur uit loopt merkt hij op dat zijn stad weg is. Het enige wat hij wilt is weer terug naar zijn geboortestad maar om dit voor elkaar te krijgen moet die de klassieke elementen van een platformer toepassen: Ontdekken, rondspringen en vijanden verslaan!

Het lijkt er op uit de trailer dat Badger niet weet waarom hij ineens in een andere omgeving is. We kunnen er dus van uit gaan dat dit gaandeweg met het spelen van het spel aan ons duidelijk wordt. Ook zijn niet alle gebouwen uit deze wereld af merkt Badger op. Wanneer hij een controller like item tegen komt kan die opeens allemaal objecten maken en de wereld om zich heen vervormen! Dit item heet ‘the kit’ en lijkt centraal te staan in Bradley the Badger zijn avontuur. Dit lijkt dan ook een groot gameplay element te gaan worden in het spel.

Liefdesbrief aan gaming

Zelf wanneer je de trailer bekijkt zie je dat er verschillende levels in zitten welke geïnspireerd lijken op andere games. Zo kun je bijvoorbeeld een Cyperbunk achtige wereld zien en iets dat lijkt op de wereld uit the Last of Us.

De trailer eindigt echter in een iets andere toon dan de rest van de trailer. Je bent namelijk opeens een echt persoon! Of dit een deel van de game wordt of deel van een droom is nog niet helemaal duidelijk want op de allerlaatste secondes is Badger wakker geschrokken uit een nachtmerrie.

Een groot deel van het spel lijkt dus te bestaan uit het manipuleren van de wereld waarin Bradley op dit moment is om zo weer terug te komen bij zijn geboorteplaats. Als we dan even onze eigen take er op los laten en zien dat er in de trailer veel verschillende nudges zitten naar andere games kan ik toch niet anders dan even terug te denken aan Astro Bot. Natuurlijk zou deze game het niet op dezelfde schaal gaan doen als laatstgenoemde, dat verwachten we ook helemaal niet. Maar in het verhaal kun je best wat leuke dingen schrijven wanneer je werelden uit verschillende games als inspiratie meeneemt in het verhaal.

Tot slot

Wanneer Bradley the Badger uit komt weten we nog niet. Buiten de trailer om is er namelijk nog niet heel veel over de game te vinden. Wel houden wij het natuurlijk voor je in de gaten en kun je op de website als eerste lezen wanneer jij deze platformer mag gaan spelen. Wij hebben in ieder geval al enorm veel zin in Bradley the Badger wanneer hij uiteindelijk gaat verschijnen, wanneer dat dan ook mag zijn.

Heb jij ook zo zin in deze game? Of laat jij hem aan je voorbij gaan? Laat het ons weten!