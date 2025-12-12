Clair Obscur: Expedition 33 wint Game of the Year – dit zijn alle winnaars

Nieuws Malvin Schuivens 12 december 2025
Het was een grote Clair Obscur sweep deze Game Awards show. Expedition 33 nam zowat iedere prijs mee naar huis en schrijft historie. Check hier alle winnaars van deze mooie avond vol aankondigingen en awards.
Van beste muziek tot aan beste narratief en uiteindelijk ook Game of the Year – Clair Obscur: Expedition 33 neemt de meeste prijzen gewoon lekker mee naar huis. Dat wordt een volle kast met 9 mooie standbeeldjes. Sandfall Interactive zet hiermee een nieuwe standaard neer voor independent games en misschien nog wel meer voor de grote AAA blockbusters. Wij willen alle winnaars feliciteren namens intheGame. Maar wat zijn nu alle winnaars? Kijk maar even mee.
Game of the Year
Clair Obscur: Expedition 33
Best Art Direction
Clair Obscur: Expedition 33
Best Game Direction
Clair Obscur: Expedition 33
Best Audio Design
Battlefield 6
Best Multiplayer
Arc Raiders
Best Narrative
Clair Obscur: Expedition 33
Best Performance
Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle
Beste Score & Music
Clair Obscur: Expedition 33
Best Action
Hades 2
Best Adventure
Hollow Knight: Silksong
Best Family
Donkey Kong Bananza
Best Fighting
Fatal Fury: City of the Wolves
Best Independent Game
Clair Obscur: Expedition 33
Best Mobile Game
Umamusume: Pretty Derby
Best Ongoing Game
No Man’s Sky
Best RPG
Clair Obscur: Expedition 33
Best Racing/ Sports
Mario Kart World
Best Strategy
Final Fantasy Tactics
Best VR/AR
The Midnight Walk
Best Adaptation
The Last of Us seizoen 2
Best Community Support
Baldur’s Gate 3
Best Debut Indie
Clair Obscur: Expedition 33
