Mega Man Dual Override aangekondigd voor 2027

Mega Man komt terug, maar daar moeten we wel nog even op wachten. De iconische Capcom-held keert terug naar consoles en pc in 2027 in Mega Man Dual Override. Een nieuwe 2D-titel die zelfs nog op de voorgaande generatie verschijnt.

Mega Man Dual Override laat PlayStation 4- en Xbox One-spelers niet in de steek. De Capcom klassieker komt naar de vorige generatie, maar ook PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en Nintendo Switch 2.

We moeten het doen met een heel erg korte trailer, maar deze geeft ons wel een glimp van de gameplay en de gekozen stijl voor de terugkeer van Mega Man in 2027.

A brand-new 12th entry in the Mega Man series is on the way! Get ready to override your limits as Mega Man: Dual Override gears up for release in 2027! Stay tuned for more updates!#MegaManDO pic.twitter.com/nSJ9SPtgWh — Mega Man (@MegaMan) December 12, 2025

De trailer hebben we er in ieder geval voor je bijgeplakt. Check ‘m hier beneden.

“Mega Man returns in 2027 with a brand-new entry in the classic action platforming series! Override challenges and blast down legions of robots while springboarding across a new array of futuristic frontiers!”

