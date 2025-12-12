Phantom Blade Zero verschijnt op 9 september 2026

Phantom Blade Zero is onder onze redactie een grote hype, gezien S-Game zich al twee jaar op rij tijdens Gamescom bewezen heeft met deze titel. Het speelt soepel, oogt goed en is gemaakt met hart voor de zaak, zo zien we het graag.
In deze nieuwe Phantom Blade Zero trailer zien we meer gameplay, meer enemy designs, weapon types en boss fights. De game gaat eindelijk uitkomen op 9 september 2026. Check de nieuwe trailer hier beneden.
Phantom Blade komt dus nog even niet uit. Maar weet je wat wel al in de eerste helft van het jaar uit gaat komen? Saros!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
