Star Wars: Galactic Racer aangekondigd voor 2026

Nog meer Star Wars games tijdens The Game Awards, want Galactic Racer wordt een nieuwe pod-racer game voor de franchise en die eerste trailer ziet er al tof uit!
Eerder gedurende de show zagen we al Fate of the Old Republic aangekondigd worden. Maar, een Star Wars race game, dat klinkt ook wel lekker toch? Galactic Racer is precies dat. Verschillende soorten voertuigen en volle bak tegen elkaar racen.
”With the Empire gone and the galaxy rebuilding, The Galactic League is formed: an underground, unsanctioned circuit where syndicates bankroll chaos and champions are forged. No Force. No prophecy. Just skill, strategy, and the will to rise.”
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
