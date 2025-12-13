Deadpool komt naar Marvel Rivals S6

Deadpool en Marvel is altijd al wel een goeie combinatie geweest. Natuurlijk zullen de meeste mensen Deadpool kennen uit de Marvel Cinematic Universe. Maar hij komt nu ook naar de game Marvel Rivals toe!

De laatste tijd zien we al wat vaker Deadpool in de spotlight staan binnen Marvel, niet zo gek ook natuurlijk want het karakter is gewoon enorm populair onder superhelden fanaten. Met zijn grappige opmerkingen en volwassen humor behoort Deadpool zeker tot de top 5 van veel fans.

Marvel Rivals

Het is dan nu eindelijk de beurt voor Deadpool om zich te voegen bij het roster van Marvel Rivals. Deze online shooter is al een lange tijd vrij populair en eigenlijk was het al wachten sinds de release wanneer Deadpool nou eindelijk eens toegevoegd zou worden. Het wachten is gelukkig nu voorbij met de release van seizoen 6. Tijdens de Video Game Awards is een trailer verschenen waarin Deadpool op geheel eigen wijze wordt geïntroduceerd aan het publiek. Laten we snel een kijkje nemen bij de trailer welk hele mooie animatie combineert met grappige opmerkingen. Geheel in Deadpool stijl dus!

Zoals de trailer start kun je gelijk al merken wat de sfeer is, typisch Deadpool. Met zijn eigen zelfverzekerde humor. In de trailer zien we verschillende Marvel helden die proberen om Deadpool af te maken. Hij krijgt ook vrij veel damage maar lijkt zich toch er door heen te slaan, met een geweldige animatie!

We zien in de trailer ook dat seizoen 6 in januari van het nieuwe jaar van start gaat. Lang duurt het dus niet meer voordat je aan de slag kan gaan met Deadpool in Marvel Rivals! Maar mocht je nou toch al benieuwd zijn dan kan je natuurlijk alvast de game nu downloaden en spelen.

Deadpool

Deadpool joined dus de lange lijst aan Marvel karakters binnen het spel Marvel Rivals. Een free to play shooter waarin verschillende karakters allemaal hun unieke eigenschappen hebben en taak binnen het team. Je team moet samenwerken en de verschillende eigenschappen benutten om tot een overwinning te komen. Als je geen healer hebt binnen het team bijvoorbeeld? Dan heb je waarschijnlijk niet de beste kans om te winnen.

Het lijkt er op dat met de komst van Deadpool bij Marvel Rivals en Deadpool VR de bedrijven aardig snappen dat Deadpool een populair karakter is. Toch heeft deze nog niet een solo game op zijn naam staan deze generatie. Je zou ergens denken dat dit toch een simpele is voor in de toekomst om misschien eens te bekijken? Wij hopen in ieder geval van wel en zullen het zeker spelen wanneer zo een game gaat verschijnen!

Tot slot

Er zijn natuurlijk enorm veel free to play hero shooters uitgekomen de laatste jaren. De ene iets populairder dan de ander. Sommige sluiten zelfs de servers af na een paar maanden. We kunnen onderhand wel stellen dat een hero shooter met Marvel karakters en goeie gameplay een blijvertje en succes is. Marvel Rivals wordt enorm veel gespeeld en blijft zich uitbreiden met nieuwe content.

Omdat er zo veel content wordt toegevoegd en de rewards alleen maar kosmetisch zijn is er niet echt een tijd om niet in te stappen. Je kunt vanaf vandaag al de game downloaden en gelijk een paar potjes spelen met Spider-man of toch liever in het pak van Ironman. Welke superheld ook bij je speelstijl past er is genoeg om uit te kiezen en wanneer nu ook karakters als Deadpool worden toegevoegd lijkt het er op dat deze game de komende tijd nergens heen gaat.

Speel jij ook Marvel Rivals? Of speel jij liever een andere online shooter? Laat het ons weten!