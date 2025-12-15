Onze impressies van Fellhollow, de nieuwe uitbreiding in Runescape Dragonwilds

Wie Runescape Dragonwilds heeft gekocht of volgt, weet dat Jagex al een aantal maanden het Fellhollow gebied zit te teasen. Deze update, die tegelijkertijd een flinke uitbreiding is van de game, komt dan ook niet als een verassing.

Vanuit Jagex hebben wij de nieuwe update één week eerder mogen spelen, en dat hebben we ook flink gedaan. Nadat we de closed alpha, die eerder dit jaar live ging, kapot hebben gespeeld en heel veel plezier uitgehaald hebben, werd het wel echt tijd voor een vervolg. Ik durf dan ook te zeggen dat de nieuwe update meer leven heeft ingeblazen in Runescape Dragonwilds. Natuurlijk is de game nog lang niet af en bevindt het zich nog steeds in early access, maar toch krijgen we langzaam een beter beeld van wat de game moet worden.

Runescape Dragonwilds naar een nieuw niveau

De nieuwe update van Runescape Dragonwilds tilt de game op verschillende wijze naar een nieuw niveau. Veel diepgang in niet alleen nieuwe- en bestaande skills, maar er wordt ook meer gedoken in de RuneScape lore.

We maken in Fellhollow bijvoorbeeld ook kennis met een paar bekende gezichten, die tijdens ons avontuur een handje helpen door verschillende items mogelijk te maken en nieuwe quests te geven.

Één van de hoofdpersonen die je al snel ontmoet is Death. Deze is vergelijkbaar met de Death van Runescape 3, en werkt in Dragonwilds als een soort merchant. Voor nieuwe recipe’s voor armor moet je bij hem zijn. Tevens geeft hij je bij de eerste ontmoeting wat lore van de nieuwe wereld op je staat te wachten.

Naast de blauwdrukken die Death verkoopt, kun je er ook een aantal vinden in het grote toegevoegde gebied. Deze geven je wellicht de optie om sieraden te maken die eigen perks met zich meedragen, zoals een ring waardoor dieren minder snel van je wegrennen. Over het algemeen is het tot nu toe nog een vrij nutteloze toevoeging. Vooral omdat de klassieke Amulet of Magic, en Amulet of Strength niet zo werken zoals je misschien verwacht uit RuneScape.

Al vrij snel krijg je te leren hoe de nieuwe wereld van Fellhollow in elkaar zit, en welke gevaren er zitten te loeren. Ook maken we kennis met een nieuwe draak; dit keer met een unieke karakter eigenschap die tevens gelijk de toon zet voor de rest van het gebied.

In het nieuwe gebied krijg je ook te maken met een nieuwe gameplay mechanic, die exclusief is voor de nieuwe regio en een grote rol speelt. Het is namelijk mogelijk om je ziel te laten betasten door het duister, waardoor je in een soort van tussenwereld terechtkomt. Hierdoor komen dingen tevoorschijn die je normaliter niet zou zien, denk bijvoorbeeld aan geheime deuren of paden die je naar een onbekend stukje brengen. Deze mechanic is echt een hele leuke toevoeging, en geeft je avontuur een nieuwe laag. Ook liet deze mechanic mij heel erg denken aan de game “Lords of the Fallen”, die ook met een soort limbo werkt.

We kunnen eindelijk boer spelen

Niet alleen hebben we een nieuw gebied erbij gekregen met wat gameplay mechanics, ook worden skills aangepast en zelfs toegevoegt. De nieuwste skill die tot leven wordt gebracht in Dragonwilds is namelijk farming. Een skill die door veel mensen al vanaf launch gevraagd werd, maar nu pas verschijnt. Laat ik je zeggen dat farming echt heel leuk en intuïtief speelt. De skill maakt mogelijk dat jij je eigen gewassen kan verbouwen dichtbij jouw thuisfront.

De nieuwe skill heeft ook gelijk een skill tree gekregen eveneens als allerlei nieuwe items die je kunt bouwen en nodig hebt voor een skill. Zo kun je regenvangers neerzetten om het regenwater te gebruiken voor je plantjes én kun je rotzooi omtoveren tot compost.

Natuurlijk hebben wij zo snel mogelijk een uitbreiding gemaakt aan ons huis en allerlei farming plots neergezet zodat wij direct onze gewassen konden groeien. Gewassen kun je laten groeien door middel van zaadjes; deze krijg je op verschillende manieren. Je kunt zaadjes krijgen door te harvesten of skillen, maar ook door vijanden te vermoorden en hun loot op te rapen.

Het groeien van gewassen zorgt ervoor dat de herblore skill ook beter wordt, die tevens al een tijd in de game zit. Zo kun je deze skill vaker gaan gebruiken omdat je de gewassen nu zelf verbouwt en makkelijker te verkrijgen zijn. Zo hoef je niet meer schaars om te gaan met je potions die je hebt verzamelt gedurende je laatste gameplay avontuur.

De voorkomende vijandelijke monsters hebben met deze update ook een aangepaste loot pool gekregen waarbij dus ook zaadjes zitten; zo heeft het vermoorden van goblins toch weer z’n charme.

Een uitgebreid arsenaal en nieuwe monsters

Fellhollow is een plek die niet zomaar met zich laat sollen. Het brengt spelers naar een onbekend gebied met nieuwe gevaren. Zombies, skeletten, rottende varianten van skeletten, zombies, ratten en koeien. Het maakt ook ruimte voor Green Dragons die misschien net zo angstaanjagend zijn als in RuneScape als je erlangs moet rennen voor een Clue Scroll terwijl je je anti dragonshield vergeten bent.

Alle nieuwe monsters zijn uniek. Vooral de bazige vijanden zoals de Green Dragons en de Zogres. Deze laten je echt even nadenken over je aanpak. Het is niet langer meer een kwestie van jezelf er doorheen worstelen, maar de game daagt je nu echt uit om van alle mogelijkheden die je hebt, gebruik te maken. Speciale stenen die je extra schild geven, de magische “Surge” spreuk en de magische spreuk voor extra schild zijn bijvoorbeeld essentieel als je het op gaat nemen tegen de Zogre in een claustrofobische ruimte.

De monsters in het nieuwe gebied zijn dan ook nog een tier hoger dan wat we al kennen. We zien voor het eerst tier 5 enemies die echt pijn doen en een variatie aan aanvallen hebben. Om dit te kunnen bevechten, hoort daar natuurlijk ook een nieuwe tier aan wapens en armor bij. Zoals eerder genoemd verkoopt Death de recepten voor de nieuwe armor types. Deze kun je kopen door middel van een currency die op specifieke wijze te verdienen is, na aankoop van een recept dien je ook nog eens de materialen in huis te halen om het te kunnen smeden.

Ook hier zien we bekende items terug en krijgen we één nieuwe metaal soort erbij. We kunnen dankzij deze update onze items upgraden naar Steel, wat tevens ook nodig is voor de nieuwe farming skill. Naast Steel zien we items terug zoals de bekende Robin Hood Hat, White Knight armor en een nieuwe armor soort dat lijkt op Pernix uit Runescape 3.

Runescape Dragonwilds is te verkrijgen op PC via Steam voor €29,99 – De nieuwe Fellhollow update is gratis.